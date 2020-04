Zwei Stunden Wartezeit wegen zwei gelber Säcke. Der EBU-Mitarbeiter, der mit Sonnenbrille und orangefarbener Weste auf dem Recyclinghof Grimmelfingen steht, kann es nicht fassen: „Die Säcke werden doch an der Haustür abgeholt. Wie kann man sich in solchen Zeiten so verhalten?“ Manche kämen...