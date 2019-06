Mit der Handy-Aktion Baden-Württemberg sollen alte Geräte gesammelt und recycelt werden. Auch Ulm macht mit.

Hast du auch noch ein altes Handy oder Smartphone herumliegen und weiß nicht wohin damit? Die „Handy-Challenge“ schafft Abhilfe. Und fünf Kommunen im Alb-Donau-Kreis machen mit - auch Ulm ist dabei.

Sammelboxen für die alten Handys stehen ab sofort in den Rathäusern in Blaubeuren, Blaustein, Dornstadt, Langenau und Ulm. Dort kann jeder sein altes Handy einwerfen. So sollen bis zu den Sommerferien 5000 Handys gesammelt und durch Recycling der Weiternutzung zugeführt werden.

Aus was besteht mein Handy?

Ein Smartphone besteht aus 60 verschiedenen Stoffen, davon 30 Metalle. Einige davon sind selten und werden unter teils widrigen Bedingungen abgebaut.

Spenden: Erlöse der Handy-Aktion für Projekte

Mit Erlösen der lokalen Sammelaktionen werden drei nachhaltige Bildungs- und Gesundheitsprojekte vom Difäm, der Aktion Hoffnung und des EJW-Weltdienstes in Afrika unterstützt. Mit der Handy-Aktion soll auch auf Missstände hingewiesen und mögliche Alternativen aufgezeigt werden. Weitere Infos zu den Spendenaktionen findest du hier.

Appell von Umwelt-Minister Franz Untersteller

„Elektroschrott ist in Wirklichkeit eine wichtige Rohstoffquelle für das nächste und übernächste Elektrogerät. Das gilt gerade für Handys. Altgeräte sind viel zu wertvoll für den normalen Hausmüll“, sagt Franz Untersteller, Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg zu der Aktion.

