Rechtsstreit Rechtsstreit um Gutachten beendet: Abschreiben ist erlaubt

Ulm/Hannover / cmy

Seit 1985 leidet der Hannoveraner Thomas Nagel an einem seltenen, wenngleich gutartigen Tumor in der Ohrspeicheldrüse. Nach einer notwendig gewordenen Operation bildete sich eine Vielzahl von Rezidiven. Man muss wissen: Mit jedem Rezidiv steigt die Wahrscheinlichkeit einer Entartung des Tumors in einen bösartigen. Zugelassene Medikamente gegen das so genannte pleomorphe Adenom gibt es nicht. Chirurgische Eingriffe sind das Mittel erster Wahl.

Nagels Arzt versuchte es mit einer alternativen Methode. Er spritzte seinem Patienten 2003 im Zuge einer mehrmonatigen Therapie Interferon Beta, ein Medikament zur Behandlung von Nasentumoren. Das wirkte. Die Rezidive verschwanden, und Nagels Krankenkasse trug die Kosten der nicht zugelassenen Therapie.

Als 2008 erneut ein Rezidiv auftrat und Nagel wieder auf Interferon setzte, lehnte die Kasse die Zahlung jedoch ab. Er blieb auf den Kosten von 2800 Euro sitzen. Was einen langen Rechtsstreit zur Folge hatte.

Im Verlauf der Auseinandersetzung bestimmte das Sozialgericht Hannover 2012 einen Gutachter: den Ulmer HNO-Mediziner Prof. Matthias Tisch. Der kam in seiner Expertise zum Fazit, die Interferon-Therapie sei ungeeignet, empfahl OP und gegebenenfalls Bestrahlung – und gab somit der Krankenkasse recht.

Nur eine Quelle

Normalerweise wäre die Geschichte damit zu Ende. Doch Nagel fand heraus, dass sich das Gutachten nur aus einer Quelle gespeist hatte. Tisch hatte in weiten Teilen einen Aufsatz aus einer Fachzeitschrift aus dem Jahre 1997 einfach abgeschrieben.

Schluderei? Gar ein strafrechtliches Vergehen? Nagel zeigte Tisch an. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelte, stellte das Verfahren aber 2017 ein. Doch auch damit war die Sache nicht zu Ende. Nagel informierte die Bezirksärztekammer Südwürttemberg, die wiederum wegen eines möglichen berufsrechtlichen Vergehens aktiv wurde.

Nun hat die Kammer dieses Verfahren „endgültig eingestellt“, wie es in einer Verfügung des Kammeranwalts heißt. Jedoch gegen Auflage. Tisch musste 1500 Euro an die Organisation „Ärzte helfen Ärzten“ zahlen. Sein Anwalt Matthias Wonschick nennt die Verfügung gleichwohl einen „Freispruch erster Klasse“. Ein Schuldeingeständnis sei die Zahlung weder faktisch, noch in rechtlicher Hinsicht. Sein Mandant habe die Zahlung nur in Kauf genommen, um das Endlos-Verfahren abzukürzen und endlich Ruhe zu haben.

Tisch selbst sagte gegenüber dieser Zeitung, er habe sich nichts vorzuwerfen. Ein Sachverständigengutachten sei per se kein eigenständiges geistiges Konstrukt, sondern stütze sich stets auf Publiziertes. Die Quelle habe er genannt. Zu Nagels seltener Erkrankung gebe es eben nur diesen einen Aufsatz, der Stand der Wissenschaft habe sich kaum geändert. „Müsste ich das Gutachten nochmal schreiben, würde ich es exakt wieder so tun.“