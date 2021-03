Ein heller Flur im fünften Stock. Drei Zimmerpflanzen stehen neben einem Korbstuhl, an den Wänden hängen Monets. Bunte Farben, Blumenmuster. Eine Sieben-Minuten-Yoga-Anleitung klebt an einer Bürotür, an einer anderen ein Sticker: Spermium mit Hut. Die Beschriftung der Zimmer verrät, was in dieser Abteilung des Ulmer Universitätsklinikums passiert. „Extraktion“ steht da oder „Spureneingang“. Und an einer Tür, am Ende des Flurs, „Zum Sektionssaal“.

Im Saal dominiert das Grau: hellgrau gekachelter Boden, grau-glänzender Stahltisch. Ein Skelett steht in der Ecke, auf einer Theke liegen Arbeitswerkzeuge: Messer in verschiedenen Größen, Pinzetten, Becher – und eine Art Gartenschere. „Um den Brustkorb zu öffnen“, sagt Sebastian Kunz, Ärztlicher Direktor des Instituts für Rechtsmedizin. In Jeans, Strickpullover und braunen Lederstiefeln steht der 41-Jährige im Sektionsaal. Glatze, blaue Augen, aufrechte Haltung.

Der Beruf des Rechtsmediziners hat viele unbekannte Facetten

Seine Welt, die Rechtsmedizin, ist vermeintlich bekannt durch den „Tatort“. Doch passiert dort viel mehr, als Fernseh-Krimis zeigen: Rechtsmediziner arbeiten mit der Polizei zusammen, untersuchen Überlebende von Gewalttaten, analysieren DNA, schreiben Gutachten fürs Gericht und untersuchen Drogen. Und sie obduzieren Leichen. Das macht Kunz am liebsten. „Es ist wie ein menschliches Puzzle.“ Er setzt Teile zusammen und am Schluss entsteht ein Bild von der Tat.

Sechs Obduktionen hat Kunz in der vergangenen Woche durchgeführt. Heute bleibt der Obduktionstisch leer. Doch als der Rechtsmediziner erzählt, ist es, als wären die Leichen da. Der Mann, der gestern noch auf dem kalten Stahl lag, getötet mit mehreren Messerstichen. Oder die schwangere Frau, erstochen und dann angezündet, voller Ruß und Blut. Kunz beschreibt, was er bei einer Obduktion macht. Eine einstudierte Choreografie, mit leichten Variationen bereits tausendfach durchgeführt.

Vorbereitungen im Sektionssaal: Vor den Obduktionen zieht Rechtsmediziner Kunz Handschuhe an.

© Foto: Volkmar Könneke

Wie läuft eine Obduktion ab?

Alles beginnt mit seinem Blick: Er sieht sich die Menschen an, so wie sie vorgefunden wurden. Nackt, in zerrissener Kleidung oder scheinbar unberührt liegen sie auf dem Tisch, über ihnen ein großes Schwenklicht. Kunz diktiert, was er sieht, macht Fotos. Brandleichen „entrußt“ er, Verschmutzungen wäscht er ab: „Man muss sehen, was unter dem Blut ist.“ Den Hals schaut er sich ganz genau an. Gibt es geplatzte Äderchen? Das könnte darauf hindeuten, dass die Person gewürgt wurde. Er öffnet Brust und Bauch, zieht die Haut vom Kopf auf. Die Organe legt er in eine Waagschale, setzt sie später wieder ein. Auch den Geruch der Leiche nimmt er in sich auf. Wenn jemand Alkohol getrunken hat, merkt er das. Dann riecht es nach „billigem, fruchtigen Sekt“. Er hält alles fest. „Parallel geführte Schnitte durchs Großhirn“, steht dann zum Beispiel im Protokoll, das er der Polizei übergibt.

Verfolgen ihn die Toten? „Es gibt Fälle, die man mit nach Hause nimmt“, sagt der Rechtsmediziner. Aber es sind wenige. Nach Feierabend lenkt er sich ab: Da sind seine Frau, die beiden kleinen Töchter, der Hund. Außerdem schreibt er Drehbücher, arbeitet gerade an einer Serie. Die Hauptfigur: ein Rechtsmediziner. Mitgefühl verspürt er dann, wenn er etwas mit einer Leiche verbindet. Wenn das Kind, das er obduziert, sein eigenes sein könnte. An die Arbeit mit dem Tod gewöhne man sich nicht, sagt Kunz. „Man kann es, oder man kann es nicht.“

Dass er es kann, hat er vor 18 Jahren im Medizinstudium in München gemerkt. Im fünften Semester schmuggelte er sich in eine Vorlesung für Juristen, in der eine Leiche obduziert wird. Er kam zu spät, nur noch am Kopfende war ein Platz frei. Sein erster Toter und trotzdem spürte er zur Mittagszeit Hunger. Nun wusste er: Sein Magen macht mit – und er fand die Obduktion „extrem spannend“. Er verwarf den Gedanken, Orthopäde zu werden. Sein Berufswunsch stand fest: Rechtsmediziner.

Die Arbeitsinstrumente von Rechtsmediziner Sebastian Kunz. Er braucht sie für seine Obduktionen.

© Foto: Volkmar Könneke

Organe in Gläsern - Besuch im Keller des Instituts

Ortswechsel: Prittwitzstraße 6 in Ulm. In dem großen, alten Gebäude im Osten der Stadt befindet sich ein weiterer Teil des Instituts. Kunz führt durchs Haus, zeigt stolz das Obergeschoss. Noch stehen dort Farbeimer und Leitern, im Mai soll eine Ambulanz für Gewaltopfer eröffnen. Er hat das Projekt angestoßen, als er im April vergangenen Jahres zum Ärztlichen Direktor wurde.

Sein zweites großes Ziel: Mehr Obduktionen. Bevor er anfing, war es eine pro Woche, mittlerweile sind es drei bis vier. Selbstmord oder Überdosis? Herzschwäche oder Mord? „Das macht einen riesigen Unterschied, nicht nur für die Hinterbliebenen.“

Die Tour durchs Haus geht weiter. Im Keller wird es das erste Mal klischeehaft: In dämmrigen Räumen stehen Kühltruhen, darin Fläschchen mit Blut, Urin und Mageninhalt. Alles ist säuberlich beschriftet. In Regalen Gläser mit Organen: Gehirne, Nieren und Herzen schwimmen in Formalin, in Scheiben geschnitten und dunkel verfärbt.

Auch in Kunz Büro ist der Tod gegenwärtig. Eine Schädeldecke mit Schussloch liegt in einem Regal. „Man sieht, wo die Kugel rausgegangen ist“, sagt der Rechtsmediziner und deutet auf den ausgefransten Rand des Lochs. An den Wänden hängen ebenfalls Totenköpfe, allerdings gemalt. Kunst, die er aus Island mitgebracht hat. Dort hat er vier Jahre lang das rechtsmedizinische Institut in Reykjavik geleitet, bevor er nach Deutschland gekommen ist.

Mordfall in Island hat Kunz geprägt

Auf der Insel hat er einen der Fälle erlebt, die ihn bis heute prägen. Den der 20-jährigen Birna, für eine Woche vermisst, dann tot am Strand aufgefunden. Kunz hatte ihre Leiche obduziert. Er zeigt Fotos: Blut, weiße Haut, tote Augen. Der Rechtsmediziner rekonstruierte die Tat, stellte fest, dass Birna vergewaltigt und noch lebend ins Meer geworfen wurde. Am Körper des mutmaßlichen Täters, einem Fischer aus Grönland, fand er Abwehrspuren, die zum Tathergang passten. Der Mann wurde verurteilt: 19 Jahre Haft, die Höchststrafe in Island.

Ein weiteres Puzzle, das Kunz gelöst hat. Doch sicher nicht das letzte. Der Rechtsmediziner verschwindet hinter einem großen Bildschirm, der auf seinem Schreibtisch steht. Darauf stapeln sich Papiere, Akten, Forschungsberichte – und ein Stift mit Totenkopf.