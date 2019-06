Zwei Ulmer stellen dank Crowdfunding mit Re-Hats Berlin nachhaltige Caps, Hüte und Mützen aus alter Arbeitskleidung her. Mit Erfolg.

Re-Hats Berlin macht coole Hüte und Mützen aus gebrauchter Arbeitskleidung. Ein Designer aus Ulm startet durch: In Berlin betreiben zwei Ulmer ein Start-Up für Upcycling-Hüte – mit Erfolg. Nachhaltigkeit und Style werden bei Re-Hats unter einen Hut gebracht. Die Mützen und Hüte aus recycelter Arbeitskleidung stehen im Fokus bei dem Crowdfunding-Projekt der Gewerkschaft.

Jedes Modell hat einen Namen

Jedes Modell bekommt seinen eigenen Namen. Etwa „Kumpel“, „Azubi“, „Herr Sekretär“ oder „Bürgermeister“. „Die verschiedenen Modelle sind aus gebrauchter Arbeitskleidung hergestellt“, sagt Stefan Korn und blickt auf die Kopfbedeckungen aus Blaumännern, Warnwesten und anderer Berufsbekleidung.

Re-Hats Berlin: „Gewerkschaft“ durch Crowdfunding gegründet

Stefan Korn (34) und Stanislaus Teichmann (37) haben Anfang 2019 das Crowdfunding-Projekt als „Gewerkschaft“ in Berlin gegründet. Korn kommt aus Ulm und ist vor zehn Jahren in die Hauptstadt gegangen, wo er sich bereits seit einigen Jahren Upcycling-Projekten widmet. Nach der erfolgreichen ersten Kollektion Coffe2Go mit Hüten und Mützen aus Kaffeesäcken istdas Team Korn und Teichmann im März mit der Gewerkschaft in eine neue Re-Hats-Runde gestartet.

Das Crowdfunding hat geklappt, Deutschland trägt jetzt Arbeitshosen und Co auf dem Kopf: „Mit der Gewerkschaft beweisen wir erneut, dass es nachhaltige Alternativen bei der Herstellung von stylischer Headwear geht – durch Wiederverwertung und Zweckentfremdung.“

Alles 100 Prozent vegan und nachhaltig handgemacht in Europa

„Die Hüte und Mützen aus aufbereiteter Arbeitskleidung sind zu 100 Prozent vegan, in Europa hergestellt, handgemacht in alter Hutmachertradition in einer Manufaktur“, so Korn. Durch den Einsatz der gebrauchten, doch dabei immer noch robusten Arbeitskleidung werden Ressourcen gespart und der Lebensrhythmus der eingesetzten Materialien erheblich verlängert. Bei der Herstellung eines Re-Hats Hutes werden im Vergleich zum Einsatz neuer Baumwollstoffe rund 2.500 Liter Wasser eingespart. Ähnlich nachhaltig ist das hochwertige Innenfutter aus schadstofffreier Baumwolle: es stammt aus Restbeständen der Textilindustrie.

Cap, Hut, Mütze: Jedes Stück ein Unikat

Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Ob Base-Cap oder Traveller Hut, die Modelle werden besonders durch das charakteristische Blaumann-Blau und die Signalfarben der Warnwesten. „Der Zuschnitt der wiederverwendeten Materialien ist ziemlich aufwändig, da die Charakteristika der zuvor mikrobakteriell gereinigten Jacken und Hosen berücksichtigt werden müssen. Doch so bleiben stylische Details wie Nähte, Knöpfe oder Taschen nachher auf den Mützen erhalten und deuten so die Geschichte hinter den Stoffen an. Auf diese Weise wird jedes Stück zum Unikat“, erklärt Korn.

Mit dem Re-Hats-Projekt möchten Korn und Teichmann dazu beitragen, dass ein Teil der Millionen von Berufsbekleidungen eine modische sowie praktische Weiterverwendung findet – immerhin sind allein in Deutschland 17 Millionen Blaumänner im Einsatz.

Info: Upcycling-Unikate auf dem Kopf

Seit 2015 arbeitet Re-Hats ausschließlich mit Materialien, die ihre eigene Geschichte erzählen. Verwendet werden Stoffe wie Jute aus Kaffeesäcken, ausgediente Arbeitskleidung und Stoffe aus der Textilproduktion, die keine Verwendung mehr finden. Mehr Infos gibt es unter re-hats.com.

Dieser Artikel entstand in Kooperation mit Citystories Ulm.

Das könnte dich auch interessieren:

Promi Shopping Queen Melanie Wiegmann begleitet Larissa Marolt: „Fancy, verrückt und wild“ Am Sonntag war Larissa Marolt Kandidatin bei „Promi Shopping Queen“. Wir haben mit ihrer Begleitung Melanie Wiegmann gesprochen – und schon vorab witzige Details ihrer Shoppingtour erfahren.

Einkaufen in Ulm Wieso Ercan Sahin sein Geschäft in der Frauenstraße schließen muss Ercan Sahin muss sein Ladengeschäft in der Frauenstraße schließen. Mieterhöhungen und ausbleibende Kunden lassen ihm keine andere Wahl