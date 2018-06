Natur Raupenjagd auch in Ulm und Neu-Ulm

Raupenjagd auch in Ulm und Neu-Ulm

Ulm/Neu-Ulm / cst

Das warme Wetter hat dazu geführt, dass der Eichenprozessionsspinner allerorten seine Raupennester verteilt hat (wir berichteten). Auch in den Stadtgebieten von Ulm und Neu-Ulm werden Spezialfirmen noch zwei Wochen brauchen, um die Nester abzusaugen.

„In jedem Stadtteil haben wir befallene Eichen“, sagt Iris Stieglitz von der Abteilung Grünflächen in Neu-Ulm. Zuerst wurden die Raupennester an belebten Orten wie Kindergärten oder dem Naherholungsgebiet Offenhausen behandelt. Als nächstes kommen die Nebenbereiche dran, die bereits abgesperrt wurden. Am Absperrband wird auch gleich über die Gefahren informiert, die von den feinen „Brennhaaren“ der Raupen ausgehen: Auf der Haut können sie zu Reizungen führen, beim Einatmen zu Asthma.

In Ulm wurden die Raupen bislang schon im Jugendstadium biologisch bekämpft. Dazu kam es dieses Mal nicht, denn die paar Spezialfirmen, die es gibt, waren noch in Stuttgart und München beschäftigt, als der Spinner aufgrund der warmen Witterung auch schon in Ulm aktiv wurde, erklärt Grünflächenchef Christian Giers. „Das Zeitfenster für diese Prophylaxe ist sehr eng“, ergänzt Baumexperte Franz Münch. Privatleute müssen selbst eine Spezialfirma beauftragen, wenn ihre Eichen befallen sind. „Auf keinen Fall den eigenen Staubsauger rausholen.“