Das Hallen-Problem ist gelöst: Am 12. Januar kann Ratiopharm Ulm die EWE Basket Oldenburg im BBL Pokalspiel in der Ratiopharm Arena begrüßen. Das vermeldete der Verein am Donnerstagmittag.

Messe wird verlegt

Ursprünglich war die Halle an diesem Tag von der Baumesse „meinZuhause!“ belegt. Doch die Messe-Veranstalter und die Basketballer haben „nun eine gemeinschaftliche Lösung gefunden“. Die Messe wird um zwei Wochen nach hinten verschoben und findet am 1. und 2. Februar statt.

Das ursprünglich an diesem Wochenende terminierte Bundesliga-Spiel gegen Braunschweig wird verlegt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.