Sportförderung Ulmer Rat gibt Millionen für Vereine frei

Ulm / Harald John

SSV 1846 und TSG Söflingen bekommen Planungssicherheit für ihre Millionenprojekte.

Ohne weitere politische Debatte hat der Gemeinderat am Mittwochabend den Weg für die sportlichen Großprojekte des SSV Ulm 1846 und der TSG Söflingen freigemacht. Mit großer Mehrheit – bei drei Enthaltungen der CDU – gaben die Stadträte die Summen für die Vereine frei.

Durch die Zuschüsse, Darlehen und Kompensationszahlungen für entgangene Zuschüsse des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) können die Vereine mit einer 80-prozentigen Unterstützung beim Bau rechnen. Die TSG plant eine dreigeschossige Halle mit Räumen für Basketball und Gymnastik, aktuell sind für das „Sportopia II“ genannte Projekt 7,5 Millionen Euro vorgesehen. Der Verein hatte zuletzt einen ersten Entwurf deutlich abgespeckt.

In der Friedrichsau will der SSV als Ersatz für die marode Jahnhalle eine Dreifeld-Sporthalle mit Mehrzweckraum und Gymnastikabteilungen neu errichten. Auch ein neues Tennisheim soll in der Nachbarschaft entstehen. Geplante Gesamtkosten: 10-12 Millionen Euro.

Ein „Quantensprung“

In ersten Reaktionen am Rande der Sitzung begrüßten Vertreter der Vereine die am Ende klare Entscheidung. SSV-Präsident Willy Götz freute sich über den „Vertrauensbeweis der Stadt“. Dieser erzeuge eine „hohe Motivation bei allen Mitarbeitern“ und sei ein „Quantensprung für den Verein“.

Jochen Schmitt von der TSG Söflingen zeigte sich „dankbar für die neue Lösung“ und nannte das Votum die „richtige Entscheidung für die Ulmer Vereine“.

Für die FDP hatten Fraktionschef Erik Wischmann und sein Fraktionskollege Ralf Milde, die sich zuvor im Sportausschuss noch der Stimme enthalten hatten, erklärt, für den Antrag der Stadt zu stimmen. Allerdings, so Wischmann, habe man nach wie vor ein „leichtes Bauchgrummeln“, weil wichtige Fragen noch nicht geklärt seien.

Um auf diese Fragen Antworten zu finden, wird nach den Sommerferien eine Arbeitsgruppe eingesetzt, erklärte OB Gunter Czisch, welche die weiteren Planungen vertrauensvoll begleiten solle. Vorstehen wird der Leiter der Abteilung Bildung und Sport, Gerhard Semler. Dazu kommen je ein Delegierter für jede Fraktion.

Von der CDU enthielten sich Karin Graf, Sabine Schuler und Bertram Holz der Stimme. Holz begründete seine Enthaltung mit seinem Engagement beim VfB Ulm.