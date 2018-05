Tübingen Rassismus? Palmer erklärt sich weiter – und sorgt wieder für Debatte

Ulm / Tobias Knaack/SWP

Die Diskussion um vermeintlich rassistische Aussagen des Tübinger OB Boris Palmer reißt nicht ab. Auch weil er selber nochmal nachlegt.

Sie reißt einfach nicht ab: die Diskussion um vermeintlich rassistische Aussagen des Tübinger OB Boris Palmer in einem Facebook-Beitrag im Nachgang einer Veranstaltung der Südwest Presse in Ulm am vergangenen Dienstag. Sie tut es auch deshalb nicht, weil Palmer selber sich in weiteren Beiträgen auf dem sozialen Netzwerk zu erklären (und zu rechtfertigen) versucht.

Ein Radfahrer und die Reaktionen

Das war geschehen: Eigentlich nicht viel. Auf dem Weg zur Veranstaltung war Palmer ein dunkelhäutiger Radfahrer in der Ulmer Fußgängerzone begegnet; ein Radfahrer, der zu schnell fuhr, zick zack um die Leute herum – und das mit offenem Hemd und Kopfhörern auf den Ohren; und der ihn, Boris Palmer, offenbar derart aufregte, dass er davon im Rahmen der Veranstaltung mit viel Emphase berichten musste.

Das passierte danach: Eine Facebook-Nutzerin hatte ihn daraufhin angeschrieben: Was ihn denn daran so gestört habe, wollte sie wissen. Warum die Hautfarbe in diesem Zusammenhang der Erwähnung wert gewesen sei. Ob er auch erwähnt hätte, wenn der Mann einen auffälligen Leberfleck auf der Wange gehabt hätte. Und wo der Zusammenhang zwischen Hautfarbe und rasantem Radeln liege, schrieb sie unter einem Post Palmers zu der Veranstaltung der Südwest Presse. Palmers Antwort: „Weil der typ mir nacktem Oberkörper, Kopfhörer und einer unglaublichen Dreistigkeit um die Leute rum gekurvt ist. Das gehört sich für niemand und für einen Asylbewerber schon dreimal nicht.“

Hitzige Diskussion auf Facebook

Auf der Internet-Plattform entbrannte daraufhin eine hitzige Diskussion. Zunächst noch zwischen der Nutzerin („Warum wissen sie, dass es ein Asylbewerber war?“) und Palmer („Weil ich wette, dass es ein Asylbewerber war. So benimmt sich niemand, der hier aufgewachsen ist mit schwarzer Hautfarbe. Das wäre völlig missglückte Integration.“), später auch mit anderen Usern.

In einem weiteren Facebook-Beitrag rechtfertigte sich Palmer dann für seine Aussagen, erklärte sie, bekräftigte sie aber auch in seiner Logik. Denn: Es handele sich dabei eben um Logik, keinesfalls um Rassismus, betonte er.

„Nicht rassistisch. Menschlich.“

Und nun? Nun legt Palmer nach: Seinen neuerlichen Post auf Facebook leitet er so ein: „Die einen nenne es rassistisch, Ich nenne es menschlich“. Danach rechtfertigt er seine Aussagen zu der Situation in Ulm: „In solchen Situationen bin ich oft der einzige, der etwas sagt.“ Und begründet: „Ich will weiter Zug statt Auto fahren. Es stört mich. Und ich merke es. Und in Ulm habe ich sehr viele Zuhörer gehabt, denen es auch so geht. Die es aber öffentlich nicht sagen würden. Denn was passiert dann immer? Man wird als Rassist gebrandmarkt. Das habe ich schon im Moment der Szene dem begleitenden Journalisten gesagt: ‚Jetzt bin ich wieder der Rassist.’“

„Seid ehrlich, das macht ihr auch“

Im weiteren Verlauf wendet er sich direkt an die User: „Ist es rassistisch, von äußeren Merkmalen und dem Verhalten zu schließen, dass eine Person Asylbewerber ist? Seid ehrlich, das macht ihr auch. Es sind schlicht Erfahrungen und Häufigkeiten, die das bewirken. Es ist menschlich, die Mitmenschen einzuordnen, um sich selbst zurecht zu finden.“ Als Abbinder-Bild gab es wie schon am Sonntag einen „Stop Rassismus“-Banner. Denn, so seine Argumentation: Wenn man so etwas nicht äußern dürfe, fördere man eben, was man bekämpfen wolle: Rassismus.

Und die Reaktionen? Die ließen erwartungsgemäß nicht lange auf sich warten: Bis zum frühen Dienstagabend gab es mehr als 430 Kommentare unter seinem Post. Wie schon bei einer Umfrage auf unserer Homepage spaltet Palmer mit seinen Aussagen die Nutzer. So fand Palmer mit seinen neuerlichen Ausführungen viel Zustimmung. User Till Heinz etwa schrieb: „Herr Palmer beschreibt die Realität. Wenn seine Partei damit nicht klarkommt, sagt das mehr über diese Partei, als über Herrn Palmer.“ Und Sascha Gyselincks fordert: „Hr .Palmer in die Bundespolitik sofort“.

Viel Zustimmung, viel Ablehnung

Demgegenüber gibt es aber auch immer noch viele, die seine Aussagen ablehnen. Bernhard Brings kritisierte in seinem Post: „Sie müssen nicht alles glauben was sie denken. Hinterfragen Sie mal Ihre Vorurteile.“

Heinz Grenz argumentierte: „Boris, das Gesagte ist grenzwertig!“. Und Christian Schwarz schreibt: „Dümmlich, einfältig und schablonenhafter Einwurf. So betrachtet sind Sie der geborene AFD-Wähler...“. Dafür bekommt er, wenn auch anders intendiert – und wie Palmer für frühere Aussagen auch –, Beifall von offensichtlichen AfD-Sympathisanten. Daniel Deckert antwortet auf Schwarz: „Sehe ich auch so, aber im positiven. Sie vertreten zurecht blau-reale Anschauungen. Weiter so“.

Diskussionen auf Meta-Ebene

Und dann gibt es noch... Die Meta-Ebene. Svenja Koch postete: „Tausende Kommentare, wütendes Gekeife von (überwiegend) links aber auch von rechts, Empörung der Linken über Palmer, Unverständnis gegenüber den Linken von der Mitte und den Rechten, aufgeregtes Getippe in die Tatstaturen, statt den Maifeiertag anderweitig zu nutzen. Und weswegen? Wegen einem Fahrradrowdie, der wahrscheinlich Asylbewerber ist, vielleicht aber auch nicht. Irgendwie ziemlich absurd das alles.“

Und als Antwort bekam sie von Adrian Jochum: „Nein, ganz und gar nicht absurd. Sondern alltäglich für Millionen deutscher Bürger, die das als alles andere als irrelevant betrachten. Was ist Dir lieber? Dass durch Unterstützung eines Grünen wie Boris Palmer endlich geredet und an den Problemen gearbeitet wird oder dass irgendwann wieder ein Lichtenhagen passiert und es so richtig eskaliert?“

Geredet wird in der Tat. Bisher überwiegend nur auf Facebook. Weitergehen wird es wohl, das ist recht sicher.