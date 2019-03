Polizei und Staatsanwaltschaft haben den Rasern den Kampf angesagt. Grundlage ist ein neues Gesetz, das seit Oktober 2017 illegale Rennen unter Strafe stellt. Strafen von zwei Jahren und mehr sind möglich, hinzu kommt ein langer Führerscheinentzug und die Beschlagnahmung des Fahrzeugs – auch wenn das jemand anderem gehört.

Tödlicher Unfall bei Amstetten Urteil bestätigt: Drei Jahre Haft für Raser und Führerschein weg Ergebnis der Berufung: Es gibt kein milderes Urteil gegen den Raser, der einen tödlichen Unfall verursacht hat.

Bei ihrer jährlichen Pressekonferenz hat die Staatsanwaltschaft Ulm unmissverständlich klar gemacht, dass sie hart durchgreifen will. Die Beispiele gibt es. Erst vor wenigen Wochen ist ein 18-Jähriger wegen eines solchen Rennens auf der Frauenstraße zu anderthalb Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Den Führerschein bekommt er erst in zwei Jahren wieder und der aufgemotzte Mercedes der Mutter wurde zugunsten der Staatskasse beschlagnahmt. „Endlich ist das unter Strafe gestellt“, sagte Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger: „Wir sind gewollt, das in der Praxis umzusetzen.“ Dabei braucht es nicht viel, um ein Rennen juristische als Rennen einzustufen. „Da reicht schon der schnelle Blick an der Ampel. Es braucht keine schriftliche Vereinbarung“, sagt der Staatsanwalt.

