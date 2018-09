Verkehr Grimmelfingen: Raser sollen gebremst werden

Grimmelfingen / Carolin Stüwe

An der Bergstraße in Grimmelfingen steht jetzt ein Pflanzkübel mit Warnbake. Kein Schildbürgerstreich.

„Ist das der neueste Schildbürgerstreich der Stadt Ulm zur Verkehrsberuhigung?“, fragt Johannes Forstner, ein Autofahrer aus Ermingen. Er vermutet, „dass diese Schikane in einer Nacht- und Nebelaktion“ am westlichen Ortseingang von Grimmelfingen installiert wurde. „Offensichtlich müssen neue Hindernisse eingerichtet werden, nachdem sich in der Stadt die Baustellensituation langsam bessert“, meint er ironisch.

Eberhard Kast, der Vorsitzende des für den Ort zuständigen Bürgervereins, sieht die Angelegenheit indes ganz sachlich. Die „Parksituation“ in der dortigen Bergstraße sei schon seit Jahren ein Thema in Grimmelfingen und im Bürgerverein. Ursprünglich sollte die Durchgangsgeschwindigkeit durch ausgewiesene Parkmöglichkeiten verringert werden. „Leider konnte seinerzeit mit den betroffenen Anwohnern keine Einigung gefunden werden, wo die Parkmöglichkeiten im Einzelnen ausgewiesen werden sollen“, bedauert Kast.

Damals habe der ehemalige Oberbürgermeister Ivo Gönner nur gemeint: „Dann stellt eben eure Autos auf die Straße.“ Diesen Aufruf hätten die Anwohner befolgt, was dazu führte, dass etwa Traktoren mit Anhänger kaum mehr durchkamen.

Pflanzkübel aufgestellt

Daraufhin hatte der Bürgerverein mit der Stadtverwaltung die Problematik besprochen und die Verwaltung hatte im Herbst vergangenen Jahres die Anlieger der Bergstraße zu einer Informationsveranstaltung in den Gasthof „Hirsch“ eingeladen. „Ein Ergebnis war der Pflanzkübel zur Verringerung der Geschwindigkeit in der abschüssigen Bergstraße“, sagt der Bürgervereinsvorsitzende. Dies sei der Wunsch der Anwohner der Bergstraße gewesen und der wurde so auch vom Bürgerverein sowie der Verwaltung mitgetragen „und nun auch umgesetzt“. Es sei keine Nacht- und Nebelaktion gewesen.

Aber warum hat es fast ein Jahr gedauert, einen Pflanzkübel und eine Warnbake aufzustellen? „Innerhalb der Ortschaft lief noch ein Abstimmungsprozess“, sagt Sabine Gauß von den Zentralen Diensten und zuständig für Grimmelfingen. Außerdem habe es gleichzeitig viele große Projekte in der Stadt gegeben. Übrigens hätten sich Pflanzkübel zur Geschwindigkeitsreduzierung bereits im Wohngebiet „Lindenhöhe“ bewährt.

