Er war durch Ulm gerast und dabei eine schweren Unfall verursacht: Ein Jugendrichter hat eine Bewährungsstrafe und eine zweieinhalbjährige Führerscheinsperre gegen einen 18-Jährigen verhängt.

Das letzte Wort in Strafprozessen gehört immer dem Angeklagten. Die nutzen das meist noch einmal zu einer Entschuldigung und zeigen Reue, um das Gericht letztlich milde zu stimmen. So verhielt es sich auch am Donnerstag im Prozess gegen einen 18-jährigen Raser, der vor einem Jahr auf dem Altstadtring sein Mütchen kühlte. „Das war einfach blöd. Eine große Dummheit von mir“, sagte er.

Diese Dummheit wird für den jungen Mann und seine Familie ziemlich teuer. Den Audi A 6 Avant Allrad seiner Eltern hat er zu Schrott gefahren. Die mit anderthalb Jahren zur Bewährung ausgesetzte Gefängnisstrafe ist nicht zu knapp bemessen. Und seinen Führerschein, den der Autonarr erst wenige Monate vor dem Unfall am 27. August vergangenen Jahres bekommen hatte, ist für die nächsten zweieinhalb Jahre weg. Mindestens. Denn vorher darf ihm die Führerscheinstelle keine neue Fahrerlaubnis ausstellen. Und überdies muss der 18-Jährige 100 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten und eine begonnene Therapie beim Verkehrspsychologen fortsetzen.

Polizei Schwerer Unfall in Ulm Schwerer Verkehrsunfall auf der Olgastraße in Ulm: Am Montagabend sind an der Einmündung zur Keplerstraße mehrere Fahrzeuge aufeinandergeprallt. Dabei wurde auch Personen verletzt.

Im Geschwindigkeitsrausch durch Ulm gerast

Und all das wegen eines kurzen Moments des Geschwindigkeitsrausches. Es war Ende August, ein lauer Sommerabend in der Stadt, wo der junge Mann das 245 PS starke Auto seines Vaters ausfahren durfte. Mit im Auto saßen Freunde des 18-Jährigen, dem unmittelbar nach dem fest installierten Blitzer an der Olgastraße nur mal kurz der Fuß etwas fester auf das Gaspedal entglitten sein soll, worauf der Wagen innerhalb kürzester Zeit auf knapp Tempo 100 beschleunigte.

An der Kreuzung mit dem Hafenbad krachte es dann. Und zwar so heftig, dass das Auto eines entgegenkommenden Fahrers, der an dieser Stelle links abbiegen wollte, zurück auf das Areal der Tankstelle geschleudert wurde, wo ein weiteres Fahrzeug stark beschädigt wurde. Der Fahrer selbst hatte trotz seines Handbruchs Glück im Unglück, wie der Richter sagte. Bei der Geschwindigkeit hätte viel Schlimmeres geschehen können.

Verräterische Jubelarien des Angeklagten im Online-Chat

Für die Vertreterin der Staatsanwaltschaft, die in ihrem Plädoyer eine noch härtere Strafe gefordert hatte, kommt es gar einem Wunder gleich, dass es keine bösen Verletzungen gegeben habe. Sie glaubte den Angaben des Angeklagten freilich nicht, quasi aus Versehen so stark beschleunigt zu haben. Vielmehr haben die Ermittlungsbehörden den anschließenden Chat-Verlauf der jungen Leute ausgewertet und dabei verräterische Jubelarien festgestellt.

„Wir haben den Rekord gebrochen“, spornte sich die Clique an, und anstatt sich um die Verletzungen des Geschädigten zu sorgen, wurde der auch noch übel beschimpft, weil er beim Abbiegen etwas auf die Gegenspur gekommen war.

Der Verteidiger plädierte darauf, es bei einer einfach und nur fahrlässigen Gefährdung des Straßenverkehrs zu belassen. Ein Vorsatz habe nicht vorgelegen. Und wäre das gegnerische Fahrzeug nicht in die Gegenspur hineingeragt, wäre gar nichts passiert. Insofern wolle er die Sperre auf Erteilung der Fahrerlaubnis auf sechs Monate begrenzen, womit er beim Gericht aber nicht ankam. „Wer so durch die Stadt fährt, nimmt einen Unfall in Kauf“, sagte dazu der Vorsitzende Richter – womit sich auch der Vorsatz begründen lasse.

