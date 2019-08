Es ist schwarz, es ist niedlich, und es lässt sich durch nichts, aber auch durch gar nichts aus der Ruhe bringen. Wodurch es alle anderen aus der Ruhe bringt. Seit gut einer Woche spaziert ein kleines, schwarzes Huhn mit rotem Kamm neben dem Radweg nach Wiblingen herum, nur wenige Meter vom Kreisverkehr in der Nähe der Jakobsruhe entfernt. Morgens um sieben pickt es vergnügt im Gras, abends um sieben sitzt es entspannt da. Man stellt sich vor, dass es dann vor dem inneren Hühnerauge den Tag Revue passieren lässt. Dass von früh bis spät hektische Radler an ihm vorbeisausen, interessiert das Tier nullkommanull. Es will allem Anschein nach einfach nur seinen Lieblingsbeschäftigungen nachgehen – und ansonsten in Frieden gelassen werden.

Wem gehört das Huhn?

Der Mensch wäre allerdings nicht der Mensch, wenn ihm Dinge, die ohne seine Einmischung eigentlich ganz prima laufen, nicht irgendwie unheimlich wären. So fand sich dieser Tage an einer Schrebergarten-Pforte in der Nähe ein Klebezettel, dessen Autorin oder Autor befürchtet, dass das Huhn verhungert, wenn es nicht abgeholt wird. Auch auf dem Radweg ist das Hühnchen Gesprächsthema Nummer eins: Man bremst, man rätselt, man spekuliert. Eigentlich ganz nett, wie man aus Sorge um das Hühnerwohl miteinander ins Gespräch kommt. Und während man noch überlegt, über die Zeitung nach Halterin oder Halter zu fahnden, radelt ein Mann vorbei, zeigt hinter die Hecke und ruft: „Alles in Ordnung, das gehört da hinten in den Garten!“

Erleichterung unter den Anwesenden: Wahrscheinlich ist es einfach neugierig und will lieber was von der Welt sehen, als den lieben langen Tag im Hühnerstall zu sitzen und sich von den Artgenossen nerven zu lassen. Soll vorkommen.