Ist der neue Radfahrstreifen an der Ostseite der Friedrich-Ebert-Straße an zwei Stellen zu schmal geraten, sodass Radler ausgebremst werden? Die Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) erhebt diesen Vorwurf, und bringt damit die Stadtverwaltung auf die Palme. Die Anschuldigungen entbehrten jeder Grundlage und seien „Unsinn“, sagt Baubürgermeister Tim von Winning. Es gebe genug Platz. „Wir haben nachgemessen. An den beid...