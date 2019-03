Ulm / Ulrike Schleicher

Die Fahrradbeauftragte der Stadt, Friederike Christian, verlässt Ulm zum 1. April. Wie sie auf Anfrage dieser Zeitung erklärte, trete sie in Köln einen Job in der „strategischen Stadtplanung“ an. Ein Thema, das die 30-Jährige neben anderen an der Universität Hafencity in Hamburg und der TU Berlin studiert hat und so nun sozusagen „zurück zu den Wurzeln“ geht. Das nicht nur beruflich – Köln ist von ihrer Heimatstadt Bonn ebenfalls nicht weit entfernt. Bevor sie im Dezember 2016 in Ulm als Fahrradbeauftragte begann, war sie in Göppingen als Verkehrsplanerin für Rad- und Nahverkehr tätig.

Ihr Resümee zur Situation der Radfahrer in der Ulm: „Es ist schon einiges erreicht worden – zum Beispiel bei den Radstraßen“, sagt sie. So sind Wörth,- Zeitblom- und Heimstraße umgewandelt worden. Auch die Öffentlichkeitsarbeit habe Auswirkungen: Radfahren sei präsenter in der Stadt. Trotzdem gebe es in Ulm noch Luft nach oben. Verbesserungen müssten politisch gewollt werden.

Ein Nachfolger steht laut Friederike Christian noch nicht fest, sei aber eingeplant. Die Stelle sei noch nicht ausgeschrieben. us