Quiz Quiz: Basketball-Karten zu gewinnen

Ulm / swp

Es ist mal wieder Quiz-Zeit bei unserem Bildungsprojekt „Wir lesen“. Diesmal sind besonders Basketball-Fans gefragt: Zu gewinnen gibt es nämlich zwei VIP-Tickets für das Basketballspiel Ratiopharm Ulm gegen die Telekom Baskets Bonn, und zwar am Sonntag, 1. April, um 17.30 Uhr in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm. Der Gewinner darf zusammen mit eine Begleitperson in der SWU-Loge Platz nehmen und das Spiel somit aus nächster Nähe verfolgen.

Einsendeschluss: 17. März

Wie ihr an die Tickets für das Basketballspiel kommt? Das ist eigentlich ganz einfach: Ihr müsst die richtigen Antworten auf folgende Fragen bis zum kommenden Samstag, 17. März, mit Name, Alter, Schule, E-Mail-Adresse und/oder einer Telefonnummer an die Mailadresse wir.lesen@swp.de schicken. Die drei Fragen lauten:

1. Wie heißt der Geschäftsführer der Stadtwerke Ulm/ Neu-Ulm GmbH?

2. Wie heißt das Maskottchen von Ratiopharm Ulm?

3. Wie viele innerstädtische Nahverkehrslinien betreibt die SWU?

Die Karten für das Basketballspiel werden von der Stadtwerke Ulm/ Neu-Ulm GmbH (SWU) zur Verfügung gestellt. Teilnehmen können ausschließlich Schüler. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen eine erwachsene Begleitperson zum Spiel mitnehmen. Die Gewinner des Quiz werden dann per E-Mail oder telefonisch benachrichtigt.