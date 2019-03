Jede Straßenbahn, die in Ulm auf der Linie 2 in die Kurve geht, quietscht nervtötend. Noch. Denn Mitte nächster Woche beginnt der Einbau der Schmieranlagen, zunächst an der Ecke Beyerstraße/Römerstraße. Dann bekommen die Schienen buchstäblich ihr Fett ab, wie SWU-Pressesprecher Bernd Jünke berichtet.

Video So heftig quietscht die Straßenbahn in Ulm Mehr zum Video

Der Effekt: Es wird ruhiger – aber nur, wenn die Fettdüsen genau an der richtigen Stelle platziert werden. Die zeigt sich erst nach zwei, drei Monaten Betrieb. Vereinfacht gesagt: Die beim Einbau rostigen Schienen werden dort, wo das Rad reibt und somit quietscht, blank gescheuert. Insgesamt werden an rund zwei Dutzend Stellen Schmieranlagen eingebaut.

