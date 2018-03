DAV Pumptrack-Anlage fürs Schammental

Ulm / Harald John

Die Ulmer Alpenvereinssektionen wollen den SWU-Mountainbike-Trail an der Grenze zu Blaustein erweitern. Rundkurse sind neben dem Waldweg Winterhalde geplant.

Mountainbiker aus Ulm und der Region können sich auf eine neue, anspruchsvolle Strecke freuen: Die Stadt hat beschlossen, den Neubau eines so genannten Pumptracks an der Grenze zwischen Ulm und Blaustein zu bezuschussen. Gebaut wird die Rundstrecke, die in Nachbarschaft des schon vorhandenen SWU-Mountainbike-Trails im Schammental liegt, von den Sektionen Ulm und SSV 46 des Deutschen Alpenvereins (DAV).

Die Pumptrack-Anlage umfasst befestigte und unbefestigte Strecken, auf denen Profis, aber auch Anfänger und Kinder (auf dem „Kids-Pumptrack“) ihre Fähigkeiten testen können. Die asphaltierte Schleife mit Wellen, Steilkurven und Sprüngen wird befahrbar sein mit Fahrrädern aller Art, Rollern, Inlineskates, aber auch Skateboards. Beim Fahren auf einem Pumptrack wird Geschwindigkeit ausschließlich durch Gewichtsverlagerung und gezielte Zieh- und Drückbewegungen aufgebaut. Mit ein wenig Übung kann der Track also ohne Pedalumdrehung durchfahren werden. Eine vergleichbare Anlage hatte 2016 in Merchingen-Ravenstein eröffnet.

Die Stadt hat für den Track 118 848 Euro in den Haushalt eingestellt und jetzt im Hauptausschuss freigegeben. Den Rest der Baukosten (liegen insgesamt bei 150.000 Euro) teilen sich die Stadt Blaustein sowie die DAV-Sektionen. Zusätzlich übernimmt die Stadt jährliche Kosten von knapp 8000 Euro sowie die vermutlich in 20 Jahren anfallenden Sanierungs- und Reparaturkosten (so genannte Lebenszykluskosten) von 145.000 Euro. Den Betrieb und die Erhaltung werden die Mitglieder der beiden Alpenvereine übernehmen. Schon 2014 war im Schammental eine technisch anspruchsvolle Mountainbike-Strecke angelegt worden, um Sportlern eine legale Alternative zu den verbotenen Strecken in Wäldern und Schutzgebieten zu geben. Mit Blick auf diese Strecken, so Jörg Binder vom DAV Ulm, sei die Planung, die auch eine „Dirtline“ (unbefestigte Strecke aus Erde“ vorgesehen hatte, geändert werden. Nach wie vor soll es aber einen technisch anspruchsvollen Mountainbike-Rundparcours geben.

Die Bauarbeiten für den neuen Pumptrack sollen noch im Sommer starten, so dass die Strecke noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden kann. Besucher können ihre Fahrzeuge im benachbarten Science Park III abstellen und dann hinübergehen. Toilettenanlagen sind bislang nicht vorgesehen.