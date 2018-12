Theater Ulm Publikumsfänger Ansgar Haag

Ulm / Jürgen Kanold

Zwischen Ulm und Meiningen liegen 300 Kilometer und ein paar Welten, was keiner so gut weiß wie Ansgar Haag, der in den vergangenen fast 25 Jahren die Theater in beiden Städten als Intendant bespielt hat. Eine Gemeinsamkeit aber gibt es schon. Beide Bühnen bieten (im Großen Haus) rund 800 Plätze an, die mit Publikum nur aus dem Ort nicht zu füllen sind. Wobei das in der thüringischen Residenzstadt Meiningen, die kaum 20 000 Einwohner hat, noch schwerer ist und auch ein Kulturtourismus dem Staatstheater die Besucher bringen muss.

Ansgar Haag, 63, gelingt das seit 2005 mit großem Erfolg. Man hatte ihn auch deshalb geholt, weil er in Ulm seit 1994 wahre Zuschauermassen generierte, aus einem großen Einzugsbereich. In seiner besten Saison kamen 248 ­000 Besucher – sein Nachfolger Andreas von Studnitz verzeichnete zuletzt fast 90 ­000 Besucher weniger.

Haag hat all die Zahlen, die Vergangenheit, sehr präsent. Er sitzt in der Kantine des Ulmer Theaters, das sein Nachfolger 2006 in Theater Ulm umbenannte, was er für ziemlich bescheuert hält: „Das Ulmer Münster heißt auch nicht Münster Ulm.“ Als Regisseur ist Haag zurückgekehrt, der neue Ulmer Intendant Kay Metzger („im Haus herrscht wieder eine tolle Stimmung“) hat seine Meininger Produktion der Belcanto-Oper „Lucia di Lammermoor“ eingekauft, die er mit Timo Handschuh („super Dirigent“) und dem Ulmer Ensemble („Marina Zubko ist in der Titelpartie ein Knaller“) neu einstudiert.

Was waren denn die Erfolgsrezepte damals in Ulm? „Auf das durchschnittliche Publikum zugehen, das Musiktheater mag“, sagt Haag zum Beispiel. Man warf ihm vor, sich anzubiedern. Der Ex-Intendant erzählt lachend: „Es gab einen Leserbrief, in dem ich dafür kritisierte wurde, dass ich mit gleich zwei Operetten gestartet sei, mit ,Rosenkavalier’ und ,Wiener Blut’.“

Haag erzählt aber auch, was er organisatorisch änderte: etwa die Premieren auf den Donnerstag zu verlegen – „so hatten wir das Haus an einem meist schlecht verkauften Wochentag wie aus dem Nichts plötzlich voll“. Auch führte Haag diverse Abo-Systeme zusammen und ein 13er-Abonnement ein. Und eines für die bäuerliche Bevölkerung der Schwäbischen Alb: „keine Termine im März oder ab Mitte Mai, wenn entweder gesät oder geerntet wird . . .“ Es geht im Theater auch um die Kunst des Verkaufens.

Was waren die künstlerischen Höhepunkte, die Tiefschläge seiner Intendanz? Haag nennt sofort seine Inszenierung der „Jenufa“ von Leos Janacek, für die er 1998 den Bayerischen Staatspreis erhielt, was nicht nur seine internationale Karriere als Opernregisseur beförderte. Mit dem zweckgebundenen Preisgeld von 50 000 Euro konnte er zudem für Produktionen wie „Aida“ und „Andrea Chenier“ den Tenor Jorgé Perdigon verpflichten. Der junge Dirigent der „Jenufa“ rückte damals ebenso ins Rampenlicht: Philippe Jordan, heute Musikchef in Paris und bald in Wien.

Was Haag aber selbstkritisch beklagt: dass er seine Schauspielchefs „wie andere Leute die Unterwäsche gewechselt“ habe, dass in den letzten Jahren ein „Grauschleier“ über dieser Sparte gelegen, er dieses Kerngeschäft vernachlässigt habe. Der Kassenerfolg war nun mal das Musiktheater, auch dank seines Operndirektors Klaus Rak, der mit seinem österreichischen Charme eine große Fangemeinde erreichte und nicht zuletzt „die Gelddruckmaschine“ der Neujahrskonzerte erfand.

Der 2012 gestorbene Rak war es auch gewesen, der eine Aufsehen erregende Belcanto-Reihe am Ulmer Theater aufgelegt hatte. „Lucia di Lammermoor“ aber, jene Donizetti-Oper, in der die unglücklich verliebte Titelheldin am spektakulärsten durchdreht, stand nicht auf dem Spielplan – aber nur, weil sie in der Intendanz Pavel Fiebers zu sehen gewesen war. Der Wahnsinn hat eben Methode: Und so schließt jetzt wiederum Kay Metzger nach eher Belcanto-losen Zeiten mit der „Lucia“ die Lücke.

In Meiningen, wo Haags Vertrag noch bis 2022 läuft, hatte die Inszenierung 2016 Premiere. Unlogische Dialoge, endlose Wiederholungen in den musikalischen Nummern: Die romantische italienische Oper des frühen 19. Jahrhunderts macht es Regisseuren, die Geschichten erzählen wollen, nicht leicht. Eminent politisch aber ist, bei aller Liebestragödie, die „Lucia“ schon: Nach einem brutalen Bruderkrieg liegt das Land in Trümmern, mit List und Intrigen soll es wieder aufgebaut werden. Kein guter Start in eine neue Zeit: „Nichts wird bewältigt, keine Verbrechen werden aufgearbeitet oder gesühnt, alles nur verdrängt, die Leichen im Keller kehren als Gespenster zurück“, sagt Haag. So siedelte er die Schauerromantik einer historischen Geschichte aus dem 17.­Jahrhundert ungefähr in einer Zeit nach dem Ende des Ersten Weltkriegs an.

Eine brutale Handlung, politische Brisanz. Aber die schön dramatische Musik stehe natürlich im Vordergrund – verspricht Haag, der Publikumsfänger.