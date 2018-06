Ulm/Neu-Ulm / wez

Der heimische Fernseher zu klein? WM-Schauen nur in der Gemeinschaft? Wir haben eine Karte mit den Public-Viewings.

Nicht jeder schaut die Fußball-WM gerne in den eigenen vier Wänden. Viele zieht es raus für das gemeinschaftliche Fußballerlebnis. In unserer Karte haben wir Orte und Lokale in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung verzeichnet, wo es Public Viewings zu WM-Spielen gibt. Darunter sind die Ratiopharm Arena in Neu-Ulm, der Ulmer Münsterplatz und das Roxy in Ulm.