Bildung Prüfungsstart mit Mathe

Ulm / ate

Prüfung verschoben um zehn Tage. An so einen Vorfall kann sich Achim Schwarz, kommissarischer Leiter des Schulamtes Biberach, überhaupt nicht erinnern, weder während seiner Zeit als Lehrer noch als Schulamtsdirektor. Doch das ist jetzt in ganz Baden-Württemberg an den Realschulen passiert (wir berichteten). Weil an einer Uracher Gemeinschaftsschule die Aufgaben geöffnet wurden, ist der Prüfungsstart im Fach Deutsch an den Schulen, an denen die mittlere Reife abgelegt wird, um zehn Tage verschoben.

In Ulm sind davon 430 Realschüler betroffen, teilt die Stadt mit. Prüfungen zur mittleren Reife werden an Gemeinschaftsschulen in Ulm noch nicht abgelegt.

Die Zehntklässler der Anna-Essinger-Realschule saßen am Mittwoch „ganz normal im Unterricht“, sagt der Schulleiter Wolfgang Stallasch. Die Meldung, dass die Prüfung nicht geschrieben werden kann, erreichte die Realschule am Montagabend, schildert Stallasch. Am Dienstagmorgen informierte er die Schüler.

Weniger Zeit für Korrektur

Natürlich sei darüber die Aufregung groß gewesen und „der Ärger darüber nicht förderlich für die Prüfungen“ (Stallasch). Was ihn auch beschäftigt: Auch fürs Korrigieren, wie auch für die Zweitkorrektur, bleibt nun weniger Zeit. Mittlerweile steht fest, dass die Deutschprüfung am Freitag, 27. April, geschrieben wird. Deswegen beginnt für die Realschüler die Prüfungszeit erst heute im Fach Mathe, weiter geht’s am Dienstag mit Englisch.

Die neuen Aufgaben müssen übrigens nun vom Schulamt geholt werden, für Ulm ist das Schulamt Biberach zuständig. Bisher hätte es ausgereicht, wenn Pädagogen mit einer entsprechenden Vollmacht die Aufgaben abgeholt haben. Das ist nicht mehr der Fall. Nun müssen die Schulleiter oder die stellvertretenden Schulleiter die Aufgaben für die Deutschprüfung abholen – und den Umschlag mit der alten Prüfungsaufgabe abgeben. Schwarz: „Die Schulleiter tun gut daran, den Umschlag nicht aus den Augen zu lassen und sie an ihrer Schule in einen Tresor zu legen“