Abitur Prüfungen in Mathe eine halbe Stunde verzögert

Ulm/Neu-Ulm / Beate Rose

Ein Teil der Aufgaben musste landesweit kurzfristig ausgetauscht werden, deswegen verschob sich am Mittwoch der Beginn schriftlichen Abiprüfung. Ulmer Schüler wie Schulleiter nahmen es gelassen.

Es hätte um 8.30 Uhr losgehen sollen, tatsächlich starteten die schriftlichen Abitur-Prüfungen in Mathe am Mittwoch an allen allgemeinbildenden Gymnasien in Baden-Württemberg eine halbe Stunde später. Um 9 Uhr ging’s los, für Aysenur (18), Abiturientin am Albert-Einstein-Gmynasium in Wiblingen, kein Problem. „Ich hatte eine halbe Stunde mehr zum Lernen“, sagte sie am Mittwochmittag kurz nach der Prüfung. In der halben Stunde habe sie sich nochmal die Wahrscheinlichkeitsrechnungen angeguckt. Den verschobenen Start haben sie über die „WhatsApp“-Gruppe der Abiturienten erfahren. Genau wie Mitschüler Nico (18). Kurz nach der Prüfung ist vor dem Trinken für einige der Wiblinger Schüler. Sie trafen sich am Mittwoch nach Prüfungsende um 13.30 Uhr auf dem Schulhof, ein Tisch wurde aufgebaut, Bierflaschen geöffnet. Wie die Prüfung gelaufen ist, das war das Thema, nicht die Verlagerung um eine halbe Stunde. „Ich hab’ ein besseres Gefühl als nach einer normalen Matheklausur“, sagt Nico (18). Er bekennt: „Ich bin so oder so in Mathe nicht gut.“

Einbruch am Gymnasium

Zur Verspätung war es gekommen, weil ein Teil der Matheaufgaben ausgetauscht werden musste. Wie das Kultusministerium am Mittwoch mitteilte, war es zu einem Einbruch in einem Gymnasium in Niedersachsen in der Nacht auf Montag gekommen. Darüber war das Ministerium am Montag vom Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) informiert worden. Die betroffenen Aufgaben aus dem länderübergreifenden IQB-Pool waren auch für baden-württembergische Abiturienten als Pflichtteil vorgesehen. Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Aufgaben bekannt geworden waren, wurden sie ausgetauscht.

Ersatzaufgaben wurden den Schulen elektronisch und verschlüsselt geschickt. Bernhard Meyer, Schulleiter des Einstein-Gymnasiums, war deswegen mit seinem Stellvertreter und Kollegen bereits um 6.30 Uhr an der Schule. Die Lehrer bereiteten die Prüfungsunterlagen vor, kopierten, hefteten zusammen. „Wir waren gut organisiert. Zu keinem Zeitpunkt gab es Stress oder Hektik.“ 130 Schüler legen am Wiblinger Gymnasium in diesem Jahr ihr Abitur ab. Zwar seien einige Schüler bereits um 8.15 Uhr zur Prüfung erschienen, ein Problem sei aber auch das nicht gewesen.

Ähnliches berichtet Martina Lutz, Schulleiterin am Schubart-Gymnasium. Dort legen 91 Schüler in diesem Jahr ihre Abiturprüfungen ab. „Völlig unproblematisch“ haben die Schüler die Verzögerung der Matheprüfung aufgenommen. Einige haben zwar um 8.20 Uhr im Klassenzimmer gesessen, doch eine Art „Zusatzstress“ sei für sie nicht aufgekommen.

Angesichts der Vorfälle mit gestohlenen Aufgaben drängt sich die Frage auf, ob es nicht sinnvoller wäre, die Aufgaben künftig grundsätzlich an die Schulen zu mailen. Schulleiterin Lutz verneint. Sie verweist darauf, dass das Sekretariat gerade bei umfangreichen Prüfungsaufgaben wie im Fach Deutsch schätzungsweise gut zwei Tage mit Ausdrucken beschäftigt wäre. „Das wäre eine Mords-Logistik.“ Zudem wären dann die Aufgaben auf Papier auch wieder an der Schule und müssten, wie bisher, im Tresor gelagert werden. Ihr Fazit: „Passieren kann immer etwas.“