Am Freitag wird der Prozess um den Mord am Ulmer Eselsberg fortgesetzt. Die angeklagten Eheleute sollen ab Sommer 2017 von Einbrüchen gelebt haben. Am 6. Januar soll der Ehemann, während die Ehefrau im Auto wartete, mit zwei Komplizen in eine Wohnung am Ulmer Veltlinerweg eingebrochen sein. Dort sollen die Täter Schmuck erbeutet sowie den 59-jährigen Bewohner niedergeschlagen, gefesselt und geknebelt haben, woraufhin dieser erstickte.

