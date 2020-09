Vor dem Landgerichts Memmingen beginnt der Prozess gegen Rene L. Dem 47 Jahre alten Mann wird vorgeworfen in zahlreichen Fällen seine Stieftochter sexuell missbraucht zu haben. Er befindet sich deswegen in Untersuchungshaft. Erst am 20.August.2020 hat die Strafkammer in einem gleichgelagerten Fall einen 62-jährigen zu einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren und 9 Monaten verurteilt.

Taten geschahen in der gemeinsamen Wohnung

Im August 2018 sollen die sexuellen Übergriffe des Angeklagten auf die damals 10 Jahre alte Tochter seiner Ehefrau begonnen haben. Sie fanden jeweils, wenn die Ehefrau des Angeklagten, die Mutter der Geschädigten, zum Arbeiten oder aus anderen Gründen außer Haus war, in der gemeinsamen Wohnung in Memmingen statt und dauerten bis Dezember 2019 an. Da der Angeklagte der Geschädigten sagte, dass sie ihrer Mutter nichts von den Vorfällen erzählen dürfe, wagte es das Kind erst zu diesem Zeitraum sich seiner Mutter zu offenbaren. Dem im Wesentlichen geständigen Angeklagten wird deswegen der schwere sexuelle Missbrauch von Kindern in drei Fällen sowie der sexuelle Missbrauch von Kindern in acht Fällen vorgeworfen.