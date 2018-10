Urteil Prozess in Ulm: Haft ohne Bewährung für Kommissar

Prozess in Ulm: Haft ohne Bewährung für Kommissar

Ulm / swp

Der Kriminalkommissar, der sich vor dem Amtsgericht wegen Strafvereitelung und Veruntreuung von Bußgeldern rechtfertigen musste, ist zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt worden.

Der 51-jährige Kriminalkommissar, der wegen Strafvereitelung im Amt, Diebstahl und Untreue angeklagt war, ist am Freitag vom Amtsgericht unter Vorsitz von Richter Alexander Spengler zu einer Haftstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung verurteilt worden.

Zuletzt waren die beiden Plädoyers komplett unterschiedlich ausgefallen - Während Oberstaatsanwalt Stefan Adamski sich überzeugt zeigte, dass sich der mittlerweile 51-jährige Angeklagte selbst strafbar gemacht und dadurch der Integrität der Polizei in der Öffentlichkeit geschadet hat, zeichneten die beiden Verteidiger Klaus Knopf und Anita Würflingsdobler das Bild eines Beamten, der einen „ordentlichen Job“ gemacht und der seinen Kopf für die Bürger hingehalten hat.

Das Schöffengericht sah es als erwiesen an, dass der Polizeibeamte in 29 Fällen Akten beseitigt hat und Geld, das aus Sicherheitsleistungen stammte – darunter ein Betrag in Höhe von 5000 Euro – an sich genommen hat.

Der 51-Jährige wird nach diesem Urteil auch mit disziplinarrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen: Er dürfte wohl seinen Beamtenstatus und seine Pensionsansprüche verlieren. Die beiden Verteidiger kündigten an, gegen das Urteil Rechtsmittel einzulegen – nach umfassenden Gesprächen mit ihrem Mandanten.

