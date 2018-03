Gastbeitrag Prälatin Gabriele Wulz über den Ostermorgen Protestleute gegen den Tod

Ulm / Gabriele Wulz

Ostergeschichten sind Geschichten aus dem Morgengrauen. Unklar und verschwommen ist das Bild. Die Sonne geht erst noch auf. Dann aber ist von einem hellen Licht die Rede, von einer unbekannten Gestalt – einem Engel gleich – und der Stein, der das Grab verschlossen hat, ist weggerollt und gibt den Blick frei aufs leere Grab. Zum Ostermorgen gehören Tränen und Todesschrecken. Ostern ist mitnichten das liebliche Fest, für das wir es oft halten.

Die Frauen, die zum Grab gehen, fliehen entsetzt. Sie erzählen niemandem von dem, was sie erlebt haben. Maria Magdalena, die dem Auferstandenen begegnet, meint, er sei der Gärtner. Erst als Jesus sie beim Namen ruft, erkennt sie ihn und kann ihn doch nicht greifen.

Petrus riskiert den Blick ins leere Grab und tritt ratlos den Heimweg an. Thomas, der Zweifler, glaubt den Berichten von Jesu Auferstehung nicht. Er will mit eigenen Augen sehen und überwältigt werden. Und den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus gehen erst im Nachhinein die Augen dafür auf, dass es Jesus war, der sie begleitet hat.

Es braucht Zeit, bis aus Verstörung Glauben wird und aus Panik Vertrauen. Es dauert, bis Christen am Ostermorgen auf Friedhöfen den Tod verlachen und den Triumph des Lebens feiern. Gottes Einspruch gegen den Tod und dessen Macht ist unfassbar.

Karl Barth, der Schweizer Theologe, hat deshalb gesagt: „Wenn irgendein Wort der Beglaubigung und der Erfahrung durch die entsprechende sittliche, soziale und politische Tat bedarf, so ist es das biblische Wort vom Tode, der verschlungen ist vom Sieg.“ Mit unserem Leben haben wir also zu bezeugen, dass der Tod keine Macht über unser Leben hat.

Das verpflichtet uns, uns für das Leben einzusetzen und danach zu schauen, dass andere nicht am Leben gehindert oder ums Leben gebracht werden. Fröhlich sagen wir an Ostern dem Weltschmerz und Pessimismus „Adieu“ und tun, was nötig ist, um Not zu wenden, um Licht und Wärme in der Welt zu verbreiten. Dabei wissen wir auch: Alles, was wir tun, wird hinter dem, was an Ostern geschehen ist, zurückbleiben.

Unsere „Beglaubigung“ ist kleine Münze gegenüber dem Geschehen am Ostermorgen. Österliche Spuren gibt es dennoch zu entdecken. Es lohnt sich, mit offenen Augen in die Welt zu blicken und sich auf die Suche zu machen. So werden wir das, was wir sein sollen: Protestleute gegen den Tod.