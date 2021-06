Unbekannte haben in der nach vom 2. auf den 3.Juni 2021 an den Häusern Schenkendorfstraße 2 - 20 in der Leipziger Südvorstadt links gerichtete Sprüche gesprayt. Die Soko LinX des LKA Landeskriminalamt Sachsen hat die Ermittlungen übernommen. *** Unknown have sprayed in the night from 2 to 3 June 2021 at the houses Schenkendorfstraße 2 20 in the Leipzig Südvorstadt left-wing slogans The Soko LinX of the LKA Landeskriminalamt Saxony has taken over the investigation © Foto: ArcheoPix via www.imago-images.de