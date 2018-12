Protest Protest gegen geplante Abholzung auf dem Oberen Eselsberg

Ulm / cmy/Foto: Matthias Kessler

Mit einem Banner mit der Aufschrift „Helmholtzi bleibt“ protestieren Naturschützer gegen die geplante Abholzung von Bäumen auf dem Oberen Eselsberg. Wie berichtet, soll an der Helmholtzstraße mittelfristig ein Teil des dortigen Forstes für neue Forschungsgebäude weichen – was wiederum der sich rasant entwickelnden Universität geschuldet ist. Spätestens seit dem jüngsten Erfolg in der Exzellenzinitiative etwa ist klar, dass die Batterieforschung zusätzlichen Platz braucht. Was wann wo hingebaut wird, ist allerdings noch nicht ausgemacht, sagt Wilmuth Lindenthal, Leiter des Amts Vermögen und Bau Ulm. Unklar ist auch, wer sich hinter den Protestlern verbirgt. Der Slogan lässt allerdings vermuten, dass man sich mit einstweilen erfolgreichen Baumschützern vom Hambacher Forst identifiziert. Deren Schlachtruf lautete „Hambi bleibt!“.