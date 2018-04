Veranstaltung Projekt InnoSüd startet durch

Ulm/Biberach / ruk

Das länderübergreifende Transfer-Verbundprojekt „InnoSüd“ geht morgen, Donnerstag, an den Start. An der Hochschule Biberach findet von 11 bis 17 Uhr eine so genannte Kick-off-Veranstaltung mit der baden-württembergischen Wissenschaftsministerin Theresia Bauer sowie Vertretern des Bundesbildungsministeriums statt. Das Verbundprojekt soll den Wissens- und Technologietransfer für und in die Region fördern und vorantreiben – und zwar in den Bereichen Energie, Gesundheit/Biotechnologie, Mobilität und Transformationsmanagement.

Wie berichtet, hatten die Hochschulen Ulm, Neu-Ulm und Biberach sowie die Universität Ulm im Sommer 2017 im Rahmen der Initiative „Innovative Hochschule“ überzeugt. An der Ausschreibung hatten sich 168 Hochschulen und kleinere Unis bundesweit beteiligt, 29 Projekte werden gefördert. Bund und Länder stellen bis zu 550 Millionen Euro in den kommenden zehn Jahren zur Verfügung. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt das regionale Projekt mit 15 Millionen Euro auf fünf Jahre.

In den Workshops morgen soll der direkte Austausch und die Möglichkeit zur Bildung neuer Netzwerke zwischen Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Kommunen und Zivilgesellschaft ermöglicht werden.