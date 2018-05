Nachruf Professor Lehmann-Horn gestorben

Ulm / ruk

Vor nicht einmal zwei Jahren ging Prof. Frank Lehmann-Horn in den Ruhestand. Der Universität Ulm war der renommierte Mediziner, der die Abteilung Neurophysiologie seit 1990 leitete, freilich immer noch eng verbunden. Ehrensache war es für den 69-Jährigen, dem Festakt anlässlich des Ulmer Standorts des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) im Rahmen der Helmholtz-Gemeinschaft beizuwohnen – obwohl es ihm sichtbar nicht gut ging. Das war Ende Februar. In der vergangenen Woche ist Lehmann-Horn gestorben.

Neurodegenerative Erkrankungen waren auch das Thema von Lehmann-Horn, der von sich sagte, in der Forschung ganz aufgegangen zu sein. Der Spezialist für so genannte Seltene Erkrankungen forschte unter anderem zu ALS. Er war die treibende Kraft, dass 2012 das Zentrum für Seltene Erkrankungen (ZSE) gegründet wurde – als erste Anlaufstelle nicht nur für Patienten, sondern auch für Ärzte. Mit dem Ziel, verlässliche Diagnosen zu stellen und die Therapie schnell in Angriff zu nehmen.

2010 wurde dem Mediziner, der im ersten Berufsleben Maschinenbau studiert hatte, eine ganz besondere Ehrung zuteil: Er wurde in die Heidelberger Akademie der Wissenschaften berufen.