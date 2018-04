Alarm Probealarm: Am Samstag heulen in Ulm die Sirenen

Probealarm: Am Samstag heulen in Ulm die Sirenen

Ulm / swp

Nicht erschrecken: Mit einem Probealarm werden am Samstag, 7. April, die Sirenen im Ulmer Stadtgebiet getestet.

Am Samstag, 7. April 2018, werden die Sirenen im Stadtgebiet Ulm mit einem Probealarm überprüft. Zwischen 11:45 Uhr und kurz nach 12 Uhr werden zwei Signale ertönen. Neben der Überprüfung des technischen Zustandes der Anlagen geht es auch darum, die Menschen für die Signale zu sensibilisieren.

Die Sirenen sollen die Bevölkerung im Fall von Großschadensereignissen und Katastrophen sowie bei punktuellen Schadensereignissen – wie etwa einem Großbrand mit Ausbreitung einer Schadstoffwolke – warnen.

Signal „Rundfunkgeräte einschalten“

Am Samstag um 11:45 Uhr erklingt für eine Minute das Signal „Rundfunkgeräte einschalten – Auf Durchsagen achten“. Dies ist ein auf- und abschwellender Heulton. Das Signal richtig zu erkennen, kann im Katastrophenfall lebenswichtig sein: Nach Informationen der Stadt sollen die Bürger im Ernstfall bei Auslösung dieses Sirenensignals geschlossene Räume aufsuchen, Passanten bei sich aufnehmen, Türen und Fenster geschlossen halten und das Radio einschalten. Nach wie vor ist die Radiodurchsage die schnellste Möglichkeit, viele Menschen großflächig und umfassend zu informieren.

Signal „Feueralarm“

15 Minuten später, also um 12 Uhr, ertönt das Signal „Feueralarm“: Ein einminütiger, zweimal unterbrochener Dauerton. Dieses Signal kommt nur von den 31 Sirenen, die für die Alarmierung der Feuerwehr vorgesehen sind. In Ulm wird die Feuerwehr zwar schon seit langem mit einem „stillen Alarm“ per Funk zum Einsatz gerufen, trotzdem gibt es zusätzlich die Sirenenalarmierung.

Meldung bei Störungen

Sollten bei der Funktionsprüfung der Sirenensignale Störungen auftreten, können diese unter folgenden Telefonnummern gemeldet werden: 0731/161-7150, -7151, - 7153.