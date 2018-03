Kunst Pro Arte muss Stipendien kürzen

Ulm / Lena Grundhuber

Die Stiftung leidet immer noch unter Geldmangel und hat eines der Wiblinger Ateliers an Angela Ender vermietet.

Angela Ender ist richtig froh: Denn ihr Atelierstipendium läuft zwar aus, aber das Atelier kann sie behalten. Die Künstlerin hat den schönen Raum am Kloster Wiblingen zunächst für zwei Jahre von der Ulmer Pro-Arte-Kunststiftung gemietet. „Ich bin total glücklich, hier weiter arbeiten zu können“, sagt sie. In der Tat kann man sie nur beglückwünschen, so einfach findet man einen Raum in idyllischer Lage nicht.

Doch Enders Glück hat auch einen bitteren Beigeschmack, denn es bedeutet zugleich, dass es statt der üblichen zwei Künstlerstipendien von Pro Arte jetzt nur noch eines geben wird. Im April zieht ein Künstlerpaar aus Japan in das Atelier neben Angela Ender ein und teilt sich dann die 600 Euro Stipendiengeld.

Grund für die Halbierung der Stipendien ist die Finanznot, unter der die Stiftung schon länger zu leiden hat (wir berichteten). „Wir haben nach wie vor Schwierigkeiten, das Ganze zu finanzieren“, sagt der Pro-Arte-Vorsitzende Erhard Gross auf Nachfrage.

Mangel an Unterstützern

Grund ist zum einen die Niedrigzinspolitik, unter der nicht nur diese Stiftung ächzt, sondern auch der Mangel an Unterstützern und Sponsoren aus der Stadt. „Alles, was mit Kunst zu tun hat, ist inzwischen zur Privatsache geworden“, hatte Gross bereits vor einem Jahr geklagt.

Und auch die öffentliche Hand scheint als Geldgeber auszufallen: „Pro Arte hat von der Stadt nie auch nur einen Cent bekommen“, sagt Erhard Gross. Zum Glück habe er noch freie Rücklagen, aus denen er die Ausgaben finanzieren könne. Angela Ender zahle mit ihren 300 Euro Miete aber nur „genau die Kosten, die wir auch haben mit dem Atelier“. Gewinn wolle man mit der Künstlerin nicht machen. Alle informellen Appelle an die Stadt seien jedoch verhallt: „Vielleicht muss ich das irgendwann mal offiziell machen.“