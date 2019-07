Die Arzthelferin kümmert sich in ihrer Ulmer Einzimmerwohnung um Vögel. Dort üben aus dem Nest gefallene Rotkehlchen und Co. das Fliegen. Rund 100 Vögeln hat sie in diesem Jahr schon das Leben gerettet. Nach der Arbeit mal zum Baggersee oder in die Eisdiele? Das ist für Anja Noll nicht drin. Sie kümmert sich fast rund um die Uhr um kranke, elternlose oder verletzte Wildvögel. Nein, einen Vogel hat Anja Noll nicht. Vielmehr sind es derzeit über zwei Dutzend, die sie in ihrer Ulmer Einzimmerwohnu...