Hochschule Preis für Ulmer Roboterforscher

Tampere/Ulm / swp

Auf dem European Robotics Forum im Tampere (Finnland), dem wichtigsten Treffen der europäischen Roboterforscher, gewann ein Team um Prof Christian Schlegel und Timo Blender von der Hochschule Ulm sowie Benno Pichlmaier vom Landmaschinen-Hersteller AGCO den zweiten Platz. Der Preis prämiert erfolgreiche Technologietransfers von Roboterentwicklungen in Unternehmen, die aus kooperativen Ansätzen zwischen Forschung und Wirtschaft entstanden sind. Die Auszeichnung wurde für das Forschungsprojekt MARS (Mobile Agricultural Robot Swarms) verliehen.

Innerhalb der Projektzeit von Mai 2015 bis Oktober 2016 wurde die Idee des Einsatzes hochmobiler Roboterschwärme in der Landwirtschaft zusammen mit AGCO so weit entwickelt, dass die Erkenntnisse im Projekt MARS für die Weiterentwicklung zu einem kommerziellen Produkt dienen konnten (wir berichteten). Das Unternehmen AGCO entwickelt derzeit im Schwarm arbeitende Robotereinheiten samt cloud-basierter Systemsteuerung hin zur Serienreife.

Die Tagung in Tampere, an der über 800 Experten aus ganz Europa teilgenommen haben, stand unter dem Motto „Robots and Us“.