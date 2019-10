Brauchst du Hilfe?“, fragt Elena Palz (15) einen Schüler, der vor einer so genannten Zahlenmauer sitzt und nicht weiterkommt. Der Schüler nickt. Elena, selbst Schülerin, hilft an diesem Vormittag Dritt- und Viertklässlern an der Pestalozzischule, einer sonderpädagogischen Einrichtung für Sch...