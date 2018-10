Chemieingenieurwesen ChemCar: Ulmer Studenten gewinnen Wettbewerb

Ulm / ruk

Studenten des Chemieingenieurwesens holen sich beim Wettbewerb „ChemCar“ mit ihrem Fahrzeug den ersten Platz.

Sieg oder nichts – wer bei einem Wettbewerb mit diesem Motto an den Start geht, hat es entweder voll drauf oder spielt vabanque. Pascal Wörle hatte um die Qualitäten seines Teams gewusst, ein Jahr lang hatte der hochaufgeschossene 22-Jährige gemeinsam mit Kerstin Albers, Sarah Hoffmann, Benjamin Hämmerle, Jonas Tetzloff und Christian Wolf an einem chemisch angetriebenen Modellfahrzeug getüftelt.

Am Anfang, sagt Wörle, sollte das Auto nur ein paar Meter zurücklegen. Als es schließlich nach etlichen Laborversuchen fuhr, stiegen auch die Erwartungen. „Ich wollte schon aufs Treppchen.“ Und nicht nur irgendwo aufs Treppchen, um dem Sieger zu gratulieren. Wörle wollte selber den Pokal. Und? Sein Team, allesamt Bachelor- oder Master-Studenten im Fach Chemieingenieurwesen, ließ sechs Konkurrenten hinter sich und fuhr den ersten Platz beim Wettbewerb „ChemCar“ ein, der von einer Nachwuchsorganisation der Vereins deutscher Ingenieure (VDI) ausgerichtet wurde.

Das Fahrzeug blieb stehen

Triumph auf ganzer Linie? Das schon, aber ausgerechnet am Tag der Entscheidung – anlässlich einer Tagung der Verfahrenstechniker – war Wörle im lange voraus geplanten Urlaub. Den Erfolg erlebte er, der die Fäden zusammenhielt und als Sprecher des Teams fungierte, aus der Ferne mit. Freilich: Ganz unfallfrei verlief der Wettbewerb nicht; Wörle zitterte am Laptop mit, wo er live alles mitverfolgte – und ebenso wie die rund 500 Zuschauer in der Tagungshalle die Ulmer Panne mitbekam. „Ich war nahe am Herzkasper.“ Verständlicherweise, denn im ersten von zwei Läufen blieb das kleine Fahrzeug einfach auf der Startlinie stehen. Keinen Millimeter bewegte es sich. Sollte das schon das Ende aller Pokal-Träume sein? Oder anders gefragt: nichts statt Sieg? Nein, lediglich ein klitzekleiner Stecker war vergessen worden – eine kleine Panne mit weitreichenden Konsequenzen.

Keep it simple and stupid

Das Fahrzeug fuhr und fuhr und fuhr – und stoppte genau bei 14,52 Metern. Fast eine Punktlandung, denn die Zielmarke lag bei 14,50 Metern. Die Abweichung von zwei Zentimetern ist fast zu vernachlässigen, vor allem dann, wenn man sich die Leistung des zweitplatzierten Teams vergegenwärtigt: Das Auto der Mannheimer Studierenden stoppte bei 12,6 Metern, in Relation gesehen fast Welten entfernt von den geforderten 14,50 Metern.

Warum gerade 14,50 Meter? Die Teilnehmer wussten im Vorfeld lediglich, dass die Strecke zwischen 7 und 18 Metern betragen würde. Die genaue Distanz, die das Auto zurücklegen sollte, teilte der Veranstalter den Teams eine Stunde vor dem Start mit.

Die Hauptarbeit, um überhaupt an den anspruchsvollen Wettbewerb teilnehmen zu können, lief seit Mitte 2017, sagt Wörle, der sich mit seinen Kommilitonen für das Kiss-Prinzip entschieden hatte. Kiss? Keep it simple and stupid. Das heißt: Die Ulmer konzentrierten sich auf einfache, aber sichere Verfahren, um das Auto zum Laufen zu bringen. So auf eine Methanol-Brennstoffzelle, die einen Gleichstrommotor antrieb und gleichzeitig auch noch die Messsysteme auf dem Fahrzeug mit Strom versorgte.

Nun würde das Auto wahrscheinlich heute noch fahren, doch darum ging es ja nicht. Das Fahrzeug nach exakt 14,50 Metern abzustoppen, war das Kunststück. Diesen Stopp-Mechanismus leitete die Landolt-Reaktion ein, Wörle kannte die Jod-Uhr, wie die Reaktion auch genannt wird, aus dem Chemie-Unterricht im Gymnasium. Jod und Schweflige Säure werden gleich beim Start des Fahrzeugs zusammengekippt. Dass sich die Lösung nach einer bestimmten Zeit schlagartig schwarz färbt, machte sich das Ulmer Team zu Nutzen. Eine Photodiode erfasst den Farbumschlag, woraufhin ein Relais die Stromversorgung des Motors abstellt. Das Fahrzeug rollt aus.

Unzählige Laborversuche

Hört sich einfach an, aber: Es bedurfte unzähliger Laborversuche, um die beiden Ausgangsstoffe im richtigen Verhältnis zu mischen. „Anfangs hatten wir Abweichungen von plus minus zehn Sekunden, das sind bis zu vier Meter Strecke“, erklärt Wörle. Schließlich aber gelang es dem Team, die Stopp-Reaktion auf unter eine Sekunde vorauszubestimmen. Dass das Fahrzeug aber so präzise zum Stillstand kommt, Chapeau! Oder wie Wörle selbstbewusst sagt: „Man kann technisch viel in den Griff kriegen. Es hängt aber immer an den Leuten.“

Super – so jubelt denn auch Prof. Robert Güttel über die Leistung „seiner“ Studenten. „Neben dem Studium aus eigenem Antrieb ein solches Projekt zu stemmen, ist einfach klasse“, sagt der Leiter des Instituts für Chemie-Ingenieurwesen. Ihn beeindruckte natürlich das Teamwork, aber auch, wie das Sextett den Theorieteil und das Kriterium „Betriebssicherheit“ absolvierte. „Selbstständig ein Problem zu lösen, ist die beste Vorbereitung auf den Beruf.“

