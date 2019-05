Ulm ist eine schöne Stadt, hat cleveres und weniger cleveres Hotel-Personal. So hat unser SWP.de-Kolumnist höchsten Luxus und zutiefst Peinliches in einer einzigen Nacht als Hotelgast erlebt.

Als Gast in Ulm können Sie was erleben. Ankunft nach 23 Uhr abends müde mit der Kollegin aus Cottbus und dem Kollegen aus Frankfurt (Oder) zum Termin bei der SÜDWEST PRESSE am Folgetag. Der Empfangsmitarbeiter im Ibis-Hotel empfängt mich mit den Worten: „Sie haben ein Problem.“ Aha! Eines der drei reservierten Zimmer hat das Hotel einfach vergeben. Entschuldigung: keine. Auch sonst gebe es in Ulm keine Hotelkapazitäten mehr, sagt der Ibis-Mann. Und dann: „Ich weiß ja nicht, wie nahe Sie und Ihre Kollegin sich stehen…“. Schließlich hat ein Doppelzimmer zwei Betthälften. Der Kollege aus Ostbrandenburg rechnet die Zahl der Biere durch, die wir trinken müssten, damit zwei Männer mittleren Alters im selben Herbergsbett durchschlafen könnten. Ich habe seltsame Bilder im Kopf – und handle. Zwei Anrufe. Im Maritim gibt’s leider nur noch eine Suite. Was soll’s. Noch ein Absacker im Ibis (geht natürlich nicht aufs Haus), ins Taxi und ab ins Maritim.

Hotels in Ulm Innenstadt: Neues Hotel in der Deutschhausgasse in Ulm Das Eckgebäude gegenüber des Parkhauses Deutschhaus in Ulm wird abgerissen und ersetzt. Geplante Eröffnung ist im Frühjahr 2021.

Schlafen wie ein Präsident

Dann der Schock. „Ähm, tut mir leid, das Zimmer haben wir gerade eben wieder vergeben“, sagt die Empfangsdame. Das Gefühl von Kontrollverlust macht sich breit. Draußen schlafen? In der Lobby neben dem Rollkoffer? Die Frau sieht mich bedauernd an. Ich sage: „Das ist ja irgendwie doof gelaufen.“ Frau Nachtportier blättert im Buchungsbuch. Plötzlich erhellt sich ihr Gesicht. „Also, wir haben noch die Präsidentensuite frei.“ Sie nennt einen Preis, den ich freundlich, aber verzweifelt ablehne. Sie schaut, rechnet, denkt an ihren Vorgesetzten. Nennt dann einen fairen Preis. Ob Sie’s glauben oder nicht: Die Präsidentensuite ist größer als die größte Wohnung, in der ich je gewohnt habe – und in Berlin gibt es sehr große Altbauwohnungen. Ich mache Handyfotos, damit mir meine Kollegen das alles glauben. 30 Meter Fußweg zum Schlafzimmer. Das Bett: schööön! Ich schlafe ein als Präsident für eine Nacht . . ..

Mein Ulmer Kollege Uli Becker sagt: „Wahnsinn, Präsidentensuite im Maritim. Da soll einst auch Jon Bon Jovi abgestiegen sein.“ Rockstar der 80er und 90er-Jahre (Hit: „It’s my life“). Ich denke mir: Passt! Und, dass es solche und solche Hotels in Ulm gibt. Den Ohrwurm gab’s gratis.

Das könnte dich auch interessieren: