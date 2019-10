Zum Abschluss der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des evangelischen Posaunenchores Pfuhl fand am Samstag ein großer „Jubiläums-Festabend“ statt. Eingeladen waren dazu vier befreundete Posaunenchöre, so dass man in gelebter Ökumene in die katholische Heilig-Kreuz-Kirche ausweichen...