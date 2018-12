Citybahnhof Posttunnel zu erweitern, ist nicht geplant

Ulm / cst

„Bei den vielen Kosten für den neuen Citybahnhof müsste doch eine Verlängerung des alten Posttunnels auch noch drin sein“, meint Axel Bossert, passionierter Radwanderer. Es sei den Nutzern des Donauradwegs nicht zumutbar, am Bahnhof das Fahrrad samt Gepäck zum Gleis 7 die Treppen hinaufzutragen, findet er. Mit ähnlichen Argumenten hatte der Ulmer BUND bereits vor fünf Jahren die „Verlängerung des alten Posttunnels“ gefordert. Von dieser Unterführung im Norden des Hauptbahnhofs führen Rampen seit jeher zu den Bahnsteigen 1, 2 und 3. Früher brachten Elektrowagen der Post dort die Pakete zu den Zügen. Heute wird der Posttunnel nur noch von Rollstuhlfahrern und Radwanderern genutzt.

Bis zur Schillerstraße

Der BUND kritisiert, dass der Posttunnel nicht angemessen in die städtischen Planungen für den neuen Bahnhof mit aufgenommen wurde. Nahziel des Umweltverbandes sowie der Regionalen Planungsgruppe Ulm-Mitte-Ost war es gewesen, den Tunnel wenigstens bis zum Bahnsteig 4 zu verlängern. Am liebsten wäre beiden Organisationen aber, dass man den Tunnel bis zur Schillerstraße durchbohrt (wir berichteten). So entstünde eine „dringend notwendige Fahrradverbindung“ von der Innen- in die Weststadt.

Dazu sagt Baubürgermeister Tim von Winning: „Solche Pläne, den Posttunnel zur Unterführung aufzuwerten, hat es nie gegeben.“ Ziel sei es vielmehr, die neue Passage, die derzeit schon Richtung Innenstadt gebaut wird, später auch unter den Gleisen hindurch Richtung Schillerstraße weiterzuführen. Speziell für Radfahrer soll langfristig parallel dazu, in Verlängerung der Fahrradstraße Zeitblomstraße, eine Brücke über die Gleise gebaut werden. Diese Achse sei bereits in der künftigen Bebauung des Dichterviertels berücksichtigt worden.

Der alte Posttunnel könnte höchstens als Fahrradabstellplatz genutzt werden. „Aber er gehört nicht uns, sondern der Bahn.“