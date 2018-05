Aktion Postkarten für Ulmer Pionierinnen

Christine Liebhardt

Dass Mathilde Planck eines Tages die württembergische Frauenrechtlerin des frühen 20. Jahrhunderts werden würde, das hatte in ihrem Umfeld wohl niemand auf dem Zettel. 1861 ins klassische Ulmer Bildungsbürgertum geboren – der Vater war Theologe, Philosoph und Gymnasiallehrer für klassische Philologie – hat sie als Teenager „ganz brav den Haushalt geführt“, erzählt Dr. Marie-Kristin Hauke.

Für ein Projekt des Frauenbüros hat die Historikerin die Biographien und Entstehungsgeschichten von Ulmerinnen und Organisationen recherchiert, die sich für die Gleichberechtigung eingesetzt haben. Zu lesen sind sie auf den zwölf Postkarten „Frauen bewegen Ulm“: Einhundert Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts soll Monat für Monat eine neue erscheinen.

„Wir wollten schauen: Wo stehen wir heute? Was haben Frauen damals gewollt und erreicht?“, erläutert Diana Bayer, die gemeinsam mit Gabriele Sälze das Frauenbüro leitet, die Wahl des Zeitpunkts. Sie wollen zeigen, wie Frauen die Gesellschaft und politische Themen in vielen Bereichen geprägt haben. Schließlich war es ein langer Kampf, den Einzelne und Gruppen über Jahrzehnte hinweg ausgefochten haben. „Wir hatten viele fitte, engagierte Frauen in Ulm, die man gar nicht kennt“, sagt Bayer.

Wie Mathilde Planck. Sie war eine der Pionierinnen in Baden-Württemberg. „Sie hat sich aber erst nach dem Tod ihres Vaters freigeschwommen“, hat Hauke herausgefunden. Da war Mathilde 19. „Der Antrieb, etwas zu tun, kam sehr stark aus ihr selbst heraus.“ Sie zog nach Stuttgart, wurde Lehrerin und leitete später das erste württembergische Mädchengymnasium. Sie setzte sich unter anderem für die Rechte berufstätiger Frauen ein. Ihrer Heimatstadt blieb sie dabei stets verbunden: „Sie hat die Ulmer Bewegung gestützt und gefördert, für Frauenrechte und das Frauenstimmrecht gekämpft“, weiß Hauke. 1919 gehörte sie zu den ersten Mitgliedern im Landtag, außerdem war sie Journalistin und Pazifistin. „Sie ist voll und ganz in diesem Leben aufgegangen.“ Auch deshalb hat Planck nie geheiratet: „Sonst hätte sie aufhören müssen.“ Das musste sie zwischendrin dennoch: Die Nationalsozialisten „haben sie kalt gestellt“, sagt Hauke. Nicht, dass sie sie umgebracht hätten. Aber mundtot gemacht.

Wie stark die Frauenbewegung in Ulm war, ist schwer zu beurteilen. Was laut Marie-Kristin Hauke feststeht: „Für eine Stadt dieser Größe hat es eine starke Bewegung gegeben.“ Die Historikerin setzt die Lebensgeschichten der porträtierten Frauen Stück für Stück zusammen. Ein Mosaik aus staubigen alten Zeitungen, Akten und Annoncen. „Es ist schwer, ein persönliches Bild nachzuzeichnen“, sagt Diana Bayer. Ein Grund, weshalb auf den Karten nur biographische Daten stehen.

Die sprechen manchmal aber auch für sich: 1951 wurde Mathilde Planck erste Trägerin des Bundesverdienstkreuzes.