Wer in der Mittagspause schnell mal zur Hauptpost am Ulmer Bahnhof möchte, um ein Päckchen abzugeben oder Geld abzuheben bei dieser Postbankfiliale, steht derzeit vor verschlossener Tür. Dort hängt lediglich ein Zettel mit dem Hinweis auf „vorübergehend angepasste Öffnungszeiten“. Was ist ...