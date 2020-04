Der Landesposaunentag hätte am 27. und 28. Juni mit tausenden von Bläsern in Ulm stattfinden sollen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie und der Unsicherheit, wie es mit den Kontaktbeschränkungen weitergehen wird, hat das evangelische Jugendwerk in Württemberg (EJW) beschlossen, den Landesposaunentag 2020 ausfallen zu lassen und um ein Jahr zu verschieben. Neuer Termin ist der 3./4. Juli 2021.

Für 2021 ist ein großes Fest geplant

Im kommenden Jahr feiert das EJW sein 50-jähriges Bestehen und den 100. Geburtstag seiner Sportarbeit. Deshalb wird in Ulm ein großes Fest mit zwei Akzenten gefeiert: Die Posaunenbläser „verwandeln Ulm in eine klingende Stadt und die Aktiven der Eichenkreuz-Sportarbeit bringen Jung und Alt in Bewegung“, sagt EJW-Leiter Cornelius Kuttler.

Abgesagt hat die evangelische Kirche Ulm auch die Feier der Goldenen Konfirmation am 19. April. Stattdessen wird am 11. April 2021 das 50-jährige Konfirmations-Jubiläum der Jahrgänge 1970 und 1971 gefeiert.