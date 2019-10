Junge Menschen und alle künftigen Generationen müssen mit den Folgen unseres heutigen Handelns leben. Somit liegt es an jedem Einzelnen, die negativen Folgen des Klimawandels einzugrenzen und fossile Ressourcen zu schonen. Genau an diesem Punkt setzt e.systeme21 an. Das Unternehmen nutzt die vorhandene Sonnenenergie mit Hilfe von Photovoltaikanlagen und bietet Lösungen, die mehr als nur den Haushaltsstrom abdecken. Vollkommen autark Klimaanlagen, Unterstützung von Heizung und Warmwasserbereitung, solares Laden von Elektroautos und der Einsatz von Batteriespeichern sind wichtige Bestandteile, um Nachhaltigkeit und einen möglichst hohen Autarkiegrad zu ermöglichen. Dies gilt nicht nur in Ulm, um Ulm und um Ulm herum, sondern überall auf der Welt. Bisher benötigen PV-Anlagen (Wechselrichter) noch Strom aus dem Netz. Aber mit Hilfe eines Projekts auf der kroatischen Insel Pag zeigt e.systeme21 die Möglichkeit einer vom Stromnetz unabhängigen Photovoltaikanlage und damit der vollständigen Autarkie. Derzeit ist auf Pag ein Ferienresort mit circa 50 Wohneinheiten mit gehobener Ausstattung in Planung. Jeder dieser Ferienbungalows soll mit einer hochwertigen Küche, einem Fernseher sowie einem Pool ausgestattet werden. Da die Anbindung an das öffentliche Stromnetz eine sehr große Herausforderung darstellt, ist dies keine Option. Genug Energie auch im Winter Deshalb wird auf jedem dieser Bungalows eine Photovoltaikanlage installiert. Alle speisen Strom in einen zentralen Batteriespeicher ein, mit dem auch nachts der Strombedarf gedeckt wird. Da die PV-Anlage groß genug dimensioniert wurde, kann eine ganzjährige Versorgung, sogar in den Wintermonaten gewährleistet werden. Zur Überbrückung extrem schlechter Wetterverhältnisse ist ein Biogas- Notstrom-Generator als letzter Rettungsanker vorgesehen.

Kontakt:

e.systeme21 GmbH

Dieselstraße 16

89160 Dornstadt

Telefon: 07348 40 770 90

Email: info@esysteme21.de

www.esysteme21.de