Kriminalität Polizei zeigt Präsenz im öffentlichen Raum

Neu-Ulm / Hans-Uli Mayer

In Neu-Ulm nimmt die Bevölkerung zu – aber auch die Kriminalität, wenngleich deutlich geringer.

Die Stadt Neu-Ulm ist nach den Worten des Polizeichefs Markus Hörmann so sicher wie nie, obwohl die Polizei so viel zu tun hat wie noch nie. Ein Widerspruch? Nein, sagt der Inspektionsleiter, der dies als Ausdruck einer Entwicklung wertet, die ihn zufrieden stimmt. Neben der Bevölkerung steigt zwar auch die Kriminalität, aber eben deutlich geringer, weshalb die Häufigkeitszahl (auf 100 000 Einwohner gerechnete Belastung) auf einen „historischen Tiefstand“ fällt.

Ganz nüchtern betrachtet hat die Polizei 2017 um 60 Fälle mehr registriert als im Jahr zuvor. Das macht statistisch einen Zuwachs um 1,4 Prozent aus, was den Polizeioberrat aber nicht beunruhigt. Hörmann spricht von einer „Boom-Region“, die den hier lebenden Menschen trotz des großstädtischen Charakters mit der Nachbarstadt Ulm zusammen eine vergleichsweise große Sicherheit bietet.

Freilich bedeutet das für die Polizei auch enorm viel Arbeit, die bei etwa gleichbleibendem Personal im vergangenen Jahr 842 Einsätze oder 8 Prozent mehr geleistet hat. Insgesamt sind die 11 366 Einsätze circa zehn Prozent aller polizeilichen Tätigkeit im Präsidiumsbereich, was die etwa 80 uniformierten Beamten an ihre Belastungsgrenze führt. Hörmann hofft Ende 2019/Anfang 2020 auf einen Personalzuwachs, wenn die Ausbildungsjahrgänge in den Dienst kommen.

Rückgänge bei Asyl

Bis dahin freilich bleibt viel zu tun, wenngleich es einige Deliktsbereiche gibt, die rückläufig sind, wie der große Bereich der Eigentums- und Diebstahlskriminalität. Insgesamt gingen die Fälle um 8 Prozent zurück. Vor allem der Diebstahl von Fahrrädern (-3,8 Prozent) und von und aus Fahrzeugen (-20). Auch die Zahl der Wohnungseinbrüche ist erneut rückläufig. 2017 wurden noch 39 Einbrüche registriert, das sind 28 Prozent weniger als im Vorjahr.

Rückläufig sind auch die Zahlen rund um das Flüchtlingsthema. Insgesamt leben noch 447 Asylbewerber in 26 Unterkünften im Inspektionsbereich (Stadt Neu-Ulm, Elchingen und Nersingen). „Es entspannt sich alles bei dem Thema“, sagt der Polizeichef, vor allem auch deren Beteiligung an der Gesamtkriminalität. Überrepräsentiert ist dieser Personenkreis allerdings beim Diebstahl und bei Körperverletzungen, wenngleich zwei Drittel aller Fälle untereinander und in den Unterkünften passieren.

Rückläufig sind auch wieder die Fallzahlen beim Rauschgift. Während der Petrusplatz weitgehend clean sei, hat die Polizei derzeit den Bereich Bahnhof/Caponniere im Blick. Hauptstoff im Umlauf sind Marihuana und Cannabis.