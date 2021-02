Eine böse Überraschung hat Peter Labitzke am Montagmorgen erlebt, als er seinen Kiosk in der König-Wilhelm-Straße aufschließen wollte: Das Verkaufshäuschen für Zigaretten, Zeitschriften und Lotto war übers Wochenende aufgebrochen worden.„Auf den ersten Blick war es nicht ersichtlich“, be...