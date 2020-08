Ein Mann hat am Sonntagabend in Laichingen seinen Nachbarn mit einer Waffe bedroht. Wie die Polizei mitteilte, klingelte der Nachbar gegen 23.15 Uhr bei dem Mann, um sich über dessen laute Musik zu beschweren. Darauf hin kam es zwischen den beiden Männern in dem Haus in der Kirchstraße zum Streit. Dabei bedrohte der Mann seinen Nachbarn mit einer Waffe.

Polizei findet Gewehr und Munition in Wohnung

Die hinzugerufene Polizei traf den Mann betrunken in seiner Wohnung an. Die Beamten durchsuchten auf Anweisung der Staatsanwaltschaft die Wohnung des Mannes und fanden dabei ein Druckluftgewehr und Stahlkugeln. Diese wurden beschlagnahmt. Die Beamten nahmen den Mann mit auf die Wache. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.