Wenn sich an Heiligabend gegen 16 Uhr die Familien auf den Weg in die Kirche machen, dann muss Roland Moll noch etwa vier Stunden arbeiten. Der Ulmer Polizeihauptkommissar hat Dienst von 10 bis 20 Uhr. Er ist der dienstälteste Streifenpolizist im Neuen Bau. An Heiligabend zu arbeiten, macht ihm nichts aus. „Das ist halt so im Schichtdienst. Wir schauen, dass Kollegen mit kleinen Kindern nicht unbedingt arbeiten müssen und Zeit für ihre Familie haben, aber das ist bei mir nicht mehr aktuell“, erklärt Moll. Seine Familie sei es gewohnt, dass er im Schichtdienst arbeite. „Bei uns geht es halt dann später los.“

Auch Tatjana Striebel und Thomas Braun müssen an Weihnachten arbeiten – sie sind Teil des 30-köpfigen Kriminaldauerdienstes (KDD) am Polizeipräsidium Ulm. Allerdings beginnt für die Kriminalhauptkommissarin und den Kriminaloberkommissar der Dienst erst am ersten Weihnachtsfeiertag um 13 Uhr. Das heißt für die beiden: Sie können wie gewohnt mit der Familie und mit Freunden feiern.

Ulmer Polizisten müssen Familienstreite schlichten

Die Einsätze an den Feiertagen seien für die Polizisten auf Streife „das ganz normale Alltagsgeschäft“, sagt Roland Moll. „Wenn die Leute längere Zeit aufeinandersitzen, dann gibt es halt mal Streitigkeiten. Es kam vor, da stand bei einer Familie der Braten gerade auf dem Tisch, da gab es Streit und wir wurden gerufen.“ Warum, weiß er gar nicht mehr – meist sind eh Nichtigkeiten der Auslöser. Ansonsten sind die Streifen unterwegs, es werden Befragungen und Ermittlungen durchgeführt, alles wie immer. „Wobei man schon merkt, die Leute haben jetzt mehr Zeit. Manche, die schon länger etwas mit sich herumtragen, kommen jetzt und erstatten Anzeige – weil sie eben gerade frei haben.“

Mann bricht mit Herzinfarkt im Bus zusammen

Ein Einsatz ist Roland Moll im Gedächtnis geblieben: „Das war Ende der 80er-Jahre, da hatten wir zwei Tage vor Heiligabend einen Mann, der im Bus zusammengebrochen ist. Herzinfarkt.“ Die Benachrichtigung der Angehörigen, die Trauer so kurz vor den Feiertagen, das lässt auch die erfahrenen Polizisten nicht ganz kalt.

Auf dem Weg zum Dienst kommt fast jeder Ulmer Polizist am benachbarten Weihnachtsmarkt vorbei. Im Aufenthaltsraum des KDD im Neuen Bau steht in der Vorweihnachtszeit ein Adventskranz. Er wirkt fast etwas verloren in der nüchternen Atmosphäre zwischen Getränkekisten und Küchenzeile. Besonders festlich mache man es sich an den Feiertagen nicht, meint Tatjana Striebel. Auch der Dienst sei „eigentlich wie jeden Tag. Unsere Einsätze richten sich nicht nach Feiertagen“.

An Heiligabend: Einsatz aufgrund eines Tötungsdelikts

Tatjana Striebel und Thomas Braun bearbeiten die „schweren“ Fälle, ermitteln beispielsweise in ungeklärten Todesfällen oder bei Raubdelikten. Thomas Braun erinnert sich an einen Fall vor drei Jahren: „Da waren wir in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember im Raum Biberach bei einem Tötungsdelikt im Einsatz. Ein Familienstreit war eskaliert, das hatte aber nichts mit Weihnachten zu tun. In der Familie gab es schon vorher Spannungen.“