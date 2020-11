Am Donnerstagabend wurde eine Katze in Ulm mutmaßlich angeschossen. Die Ulmer Polizei ermittelt jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Die Katze war am Donnerstag zwischen 18 und 23 Uhr unterwegs. Sie gehört zu einer Familie, die an der Lindenhöhe in Ulm wohnt. Als die schwarze Katze abends zurückkehrte, blutete sie leicht aus einer Wunde. Die Familie brachte das Tier anschließend zum Tierarzt, der die Wunde nach Angaben der Polizei auf eine Schussverletzung zurückführte. Das Tier wurde an einem Hinterbein verletzt. Sie befand sich aber nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht nach Zeugen.