Eine dubiose Beschwerde gegen die Ulmer Polizei ist am Dienstagmorgen bei der Südwest Presse eingegangen. Die Ulmerin Nicole Herrmann beklagte mangelnde Einsatz- und Hilfsbereitschaft der Beamten.

Katze liegt auf der Straße

Wie die Zeugin berichtet, war sie am Montagabend gegen 18.30 Uhr im Weinbergweg am Eselsberg bergauf unterwegs, als der vor ihr fahrende Kleinbus auf Höhe einer Pizzeria nach links abbiegen wollte. Er unterbrach den Abbiegevorgang jedoch und blieb stattdessen stehen. Im Scheinwerferlicht des Kleinbusses sah Nicole Herrmann eine Katze auf der Straße liegen.

„Die Katze hat vor Schmerzen geschrien“

Ihr Ehemann, der am Steuer saß, fuhr an den rechten Fahrbahnrand und hielt an, die Zeugin stieg aus dem Wagen. Auch der Beifahrer des Kleinbusses, der mit Frau und drei Kleinkindern unterwegs war, stand bereits auf der Straße. „Er war gar nicht ansprechbar, ist ganz wild in der Gegend herumgelaufen“, so Herrmann, die selbst am Eselsberg wohnt, auf Nachfrage. Angefahren habe er das Tier jedoch nicht, es sei schon zuvor auf der Straße gelegen. Die Katze habe sich dann vor Schmerzen schreiend unter den Kleinbus geflüchtet.

Notruf: Polizei fragt nach Kosten für Tierarzt

Herrmann wählte den Notruf und schilderte der Polizei die Situation. Plötzlich sei das Telefonat beendet worden. Sie rief nochmals an und fragte explizit nochmal nach einem Tierarzt. „Da meinte der Beamte, dass das die Streife vor Ort machen würde und dass es dabei um die Kosten ginge. Wer die denn tragen würde“, berichtet Herrmann weiter. Sie und der Mann aus dem Kleinbus hätten sich dann die Warnwesten angezogen. Ob später noch ein Warndreieck aufgestellt wurde, kann sie nicht mit Sicherheit sagen.

Polizei hat Verkehr nicht geregelt

Die eintreffende Streife sei ohne Blaulicht gekommen und habe sich nur mit Scheinwerferlicht hinter den Bus gestellt. „Es gab ein richtiges Verkehrschaos“, sagte Herrmann. „Die Polizei war nicht zu erkennen, es war neblig und dunkel. Busse haben sich vorbeigequält, die Autos sind kreuz und quer um uns herumgefahren. Wir hatten Glück, dass uns keiner angefahren hat.“

Laut der Zeugin habe die Polizei keine Anstalten gemacht, die Katze unter dem Auto hervorzuholen und stattdessen angedeutet, dass der Beifahrer des Kleinbusses dies übernehmen solle. „Sie war verletzt und verängstigt, sie hätte sicher gebissen. Ein Katzenbiss kann für Menschen gefährlich sein und wir hatten keine Handschuhe“, erklärte Herrmann. Das habe sie auch den Polizisten gesagt. Diese hätten daraufhin erwidert, dass sie dies wüssten.

Schließlich habe es doch geheißen, dass ein Tierarzt unterwegs sei. Zudem sei die Besitzerin der Katze zufällig vorbei gekommen. „Da sind wir dann gegangen. Aber es ist mir einfach unverständlich, warum die Polizei den Verkehr nicht geregelt und nicht einmal das Blaulicht eingeschaltet hat“, so Nicole Herrmann.

Polizei: Tierarzt kann man auch selbst rufen

Polizeisprecher Wolfgang Jürgens weist diesen Vorwurf auf Anfrage zurück. „In einer solchen Situation kann man durchaus selbst den Tierarzt verständigen. Die Kosten trägt derjenige, der den Anruf tätigt, das muss man nicht dem Staat aufzwingen.“ Die Kollegen bewerten Situationen wie diese vor Ort und handeln entsprechend aus ihrer Erfahrung heraus. „Für diejenigen, die als erstes an einem Unfallort eintreffen, gilt es, als allererstes ein Warndreieck aufzustellen“, betont Jürgens. Das Blaulicht müsse die Polizei nicht immer einschalten. „Gerade bei Nebel kann das sogar hinderlich sein.“

Welcher Tierarzt letztendlich die verletzte Katze versorgte und wie es dem Tier gehe, dürfe er jedoch nicht sagen, so Jürgens.