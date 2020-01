Am Mittwochmorgen fand in Ulm ein größerer Polizeieinsatz statt. Nach Berichten eines Reporters der SWP standen in der Olgastraße vier Einsatzfahrzeuge der Polizei. Mehrere Beamte waren in einem Wohnhaus in der Nachbarschaft zugange. Sie waren bewaffnet und hatten nach Zeugenaussagen einen Rammbock bei sich.

Um kurz vor 11.30 Uhr verließen die Beamten mit mehreren blauen Müllsäcken das Gebäude und machten sich zum Abzug bereit. Ein Mann wurde abgeführt.

Zunächst wurde ein SEK-Einsatz vermutet. Wie die Beamten vor Ort aber auf Nachfrage des SWP-Reporters bestätigen, handelt es sich um Bereitschaftspolizisten, die entsprechend ausgestattet sind.

Ulm: Weitere Durchsuchungen in der Innenstadt

Laut Recherchen der SWP fand der Einsatz unter bayrischer Führung statt. Demnach gab es insgesamt vier Durchsuchungen. Wie Zeugen berichteten, waren die Beamten bereits am Mittwochmorgen auch im Bereich der Hafengasse, Hafenbad und Kramgasse zugange.

Die Beamten waren am Mittwochmorgen auch in der Ulmer Innenstadt zugange.

Grund für die groß angelegte Razzia sind nach aktuellen Erkenntnissen Drogen. Um welche Drogen es sich handelt, ob und wie viele die Beamten sicherstellen konnten, ist derzeit noch unklar.

Weiterer Einsatz nach Kokainfund in Schwaighofen

Auch im Neu-Ulmer Stadtteil Schwaighofen gab es am Mittwoch einen Polizeieinsatz. Dieser hängt mit dem Drogen-Fund in einem Fruchtgroßhandel in Dezember zusammen.

